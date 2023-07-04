В Курской области прошел Всероссийский форум по промышленному туризму

Развитие внутреннего туризма и укрепление промышленных предприятий – приоритетные направления для большинства регионов страны, отметили участники

Всероссийский форум по промышленному туризму впервые прошел на территории действующего производства. Это комплекс обжиговой машины №3 на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.

Более 150 представителей органов власти, крупного бизнеса, туриндустрии, организаций культуры и общественных объединений обсудили вклад промышленного туризма в развитие регионов, потенциал роста туристической привлекательности малых городов, роль креативных проектов в преображении городского пространства.

Участники форума посетили смотровую площадку железорудного карьера МГОКа и ознакомились с работой уникального дробильно-конвейерного комплекса.

Руководитель программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко рассказала, что Курская область – участник первой акселерационной программы по развитию промышленного туризма:

- На сегодняшний день уже 50 регионов вовлечены в инициативу «Открытая промышленность». Сейчас мы планируем проведение уже третьего акселератора. Его основной темой станет демонстрация потенциала российских производителей на международном уровне.

- Развитие внутреннего туризма и укрепление промышленных предприятий – приоритетные направления для большинства регионов страны. Они соединяются в относительно новом явлении промышленного туризма. Еще в 2020 году Курская область была определена как один из пилотных регионов для работы в данном направлении. За прошедшее время шесть региональных предприятий подключилось к этому проекту, – отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Запуск и развитие промышленного туризма на промышленных предприятиях – это большой труд, но мы видим, что наши усилия окупаются. Современные индустриальные решения и профессионализм работающих на предприятиях людей вызывают у посетителей чувство гордости за Россию, – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Открывая двери наших предприятий, мы также помогаем молодёжи познакомиться с передовыми технологиями производства, сориентироваться в новых профессиях, увидеть для себя перспективу работы по инженерно-техническим специальностям. Верю, что многие из молодых посетителей наших комбинатов свяжут свою жизнь с горно-металлургической индустрией.

- Наш комбинат посетило уже более 3,5 тысяч человек: туристы со всей России и гости из-за рубежа, взрослые и дети. С градообразующим предприятием знакомятся ближе и сами железногорцы, – рассказал управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров.

Кстати, в феврале 2023 года первых гостей встретил Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова в Старом Осколе, а в июле открывает двери Лебединский ГОК в Губкине.