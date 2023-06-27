С 27 июня за парковку в Курске нужно платить

В городе работает "горячая линия" по парковкам Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске с 27 июня заработали платные парковки. Подробно о работе парковочного пространства рассказал первый заместитель главы администрации города Николай Цыбин.

Они будут работать в течение пяти рабочих дней, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Парковка на Привокзальной площади открыта круглосуточно.

Стоимость парковочного места составит 30 рублей в час. На Привокзальной и Красной площадях эта сумма будет выше и будет равняться ста рублям. Однако при этом в правилах пользования парковками предусмотрено и бесплатное время – оно составит 15 минут, но исключение снова составит Привокзальная площадь, где это время решено увеличить до 30 минут.

Оплатить парковочное место автолюбители могут с помощью мобильного приложения «Сбербанк онлайн» или через банкомат, с помощью СМС-сообщения, на интернет-портале «Парковочное пространство Курска» (https://kurskparking.ru/ru/pages/payment/web) или с помощью мобильного приложения «Горпарковки».

В случае неполной уплаты или неуплаты вовсе, предусмотрен штраф в тысячу рублей.

- Планируется 1089 парковочных мест. Закончились все тестовые периоды и все правила пользования парковками начинают действовать. Контроль за пребыванием транспортных средств будет осуществляться при помощи камер фотовидеофиксации. Их в областном центре - 22 и двух мобильных комплексов, установленных на автомобилях, которые будут курсировать там, где этих видеокамер нет, - рассказывает Николай Цыбин.

Парковочными местами предусмотрены также места для льготных категорий граждан.

Льготниками являются:

— инвалиды 1-2-3 групп;

— участники Великой Отечественной войны;

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и их союзниками в период Второй мировой войны.

— родители и усыновители многодетных семей;

— участники СВО и их семьи;

— почетные доноры России.

Также на стадии проработки находится вопрос о предоставлении такой льготы участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

- Для того, чтобы получить льготы эти категории граждан могут обратиться в комитет дорожного хозяйства, предоставив документы, удостоверяющие личность и на владение транспортным средством. На сегодняшний день уже получено более ста заявок, - пояснил первый замглавы.

По всем возникающим вопросам горожане и гости города могут обратиться по телефону «горячей линии» в комитете дорожного хозяйства 8 (4712) 706-825, а также позвонив по телефону, который указан на интернет-портале «Парковочное пространство Курска»

8 (4712) 773-110.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В городе идет ремонт дорог

В минувшие выходные подрядные организации на проезде от улицы Гремяченской до дома 128 по улице 50 лет Октября и на проезде от улицы 50 лет Октября до дома 110 рабочие полностью срезали старое покрытие. На проезде от улицы 50 лет Октября до улицы Гремяченской фрезеровочные работы завершены на 95%, на этом же объекте полностью демонтирован бортовой камень.

На улице 1-я Орловская подрядной организацией уложено 1500 кв. м. асфальтобетонной смеси SP-16. Кроме того, здесь установили 34 люка. На улицах Белинского, Льва Толстого, Бутко и Челюскинцев специалисты проводили устройство тротуаров, а на проспекте Победы - ремонт съездов из асфальтобетона.

В плановые работы на 26 июня была включена подготовка под фрезерование асфальтобетонного покрытия на улице Красной Армии и предусмотрен ремонт тротуаров на улицах Белинского, Ямская, Челюскинцев и Льва Толстого. На улице Александра Невского рабочие будут устанавливать временные знаки.

В рамках национального проекта «БКД» в городе полностью отремонтируют 36 участков дорожной сети, общей протяженностью почти 39 километров, сказали в мэрии Курска.