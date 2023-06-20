С 1 июля в Курске в тестовом режиме запускают новую маршрутную сеть

Этим летом в областном центре планируют опробовать работу бесплатных пересадок Фото: Даниил НАЙХИН

С 1 июля в тестовом режиме запускается новая маршрутная сеть города Курска. На 21 автобусном маршруте (№ 6Г, 14Г, 26П, 33Г, 36Г, 43Г, 44Г, 45П, 47П, 55Г, 61Г, 66П, 67П, 72П, 73М, 83П, 84Г, 88Г, 89Г, 92П, 99М) будут работать 113 новых автобусов, 24 из них большого класса вместимости.

Временно, в тестовом режиме, 13 автобусных маршрутов (№ 10М, 15М, 18Г, 22Г, 28М, 35М, 42М, 59Г, 82М, 85М, 93М, 94Г, 98Г) будут обслуживаться транспортом, который использовался ранее.

На всех перечисленных маршрутах будет реализовано право льготного проезда, заявили в Правительстве региона.

На период реконструкции трамвайных путей организуют работу автобусного маршрута №1А; он полностью продублирует трамвайный маршрут №1 «Хлебозавод – ЗАО КПК» до Московской площади.

Для льготников расширятся возможности проезда Фото: Даниил НАЙХИН

Кроме того, в июле-августе планируется протестировать работу бесплатных пересадок между маршрутами, на которых работает новый подвижной состав, оснащенный валидаторами.

В новую сеть входит 48 маршрутов общественного транспорта, на которых планируется задействовать 384 транспортных средства, более 70% из них большого и среднего класса вместимости. Свыше 83% транспортных средств, обслуживающих старую маршрутную сеть, были малого класса вместимости.

Отслеживать изменения привычных схем движения общественного транспорта и построить свой маршрут можно с помощью планировщика маршрутов на сайте https://new.kurskmap.ru/

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ранее КП сообщала, что 19 июня при движении по маршруту №50 в сторону микрорайона Волокно Курска у автобуса Volgabus 10535 произошло возгорание в моторном отсеке.

- Увидев дым, водитель остановил автобус, открыл все двери, эвакуировал пассажиров, обесточил автобус и приступил к тушению, - пояснили чиновники.

Предположительной причиной возгорания называют лопнувший патрубок над турбиной. Транспортное средство эвакуатором доставили в парк.

Сотрудники ремонтного производства выясняют причину возгорания, после чего совместно с заводом-изготовителем будут приняты меры для того, чтобы подобное не повторилось, добавили в Минтарнсе.