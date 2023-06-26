Какие дороги Курской области может затопить дождем 27 июня

По прогнозам синоптиков проливные дожди будут идти в регионе три дня подряд Фото: Даниил НАЙХИН

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни сильные дожди ожидаются в Черноземье, в том числе в Курской области.

По информации МЧС региона, 27 июня будет облачно, дожди, ночью местами сильные. Местами грозы. Ночью в отдельных районах туман. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 10-15°, днем 15-20°.

Дальность видимости 3000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

Прогнозируется подтопление пониженных участков местности. Такие находятся в Кореневском, Курчатовском, Солнцевском, Суджанском районах, Курске, Железногорске. Всего их в Курской области 14.

Служба МЧС отмечает, что в Курске в зону возможного подтопления попадает три дорожных участка. Они расположены на улицах Верхняя Луговая (общая длина 50 метров), Нижняя Набережная (45 метров) и Александра Невского (60 метров).

В Железногорске может залить участок дороги длиной 70 метров и шесть частных домовладений по адресу улица Рокоссовского в районе дома 34.

Также в зону подтопления входит участок дороги протяженностью 50 метров на перекрестке улиц Димитрова - Энтузиастов.

В Кореневском районе Курской области залить дождем может семь частных домов на улице Осипенко, расположенных в поселке Коренево.

Курчатовский район – подтопить может два участка дороги общей длиной 50 метров и четыре частных дома на улице Набережной, 50 метров полотна и пять частных домовладений по адресу улица Карла Маркса. Все расположены в поселке имени Карла Либкнехта.

Село Быки - два участка дороги длиной 40 метров и семь частных домовладений могут быть залиты.

Один частный дом и двадцатиметровый участок дороги села Дежевка Солнцевского района также могут быть подтоплены.

Возможно также затопление дождевой водой 62 метров дороги и двух частных домовладений города Суджи.

На всех вышеперечисленных дорогах в случае необходимости предусмотрен объезд через прилегающие улицы, добавили в ведомстве.

Также сообщается, что сильные дожди возможны в Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях.

МЧС региона рекомендует соблюдать правила личной безопасности, беречь детей, припарковать автомобили подальше от деревьев.

Окончание дождей в Курской области ожидается к четвергу.