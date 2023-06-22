В Курске открылась выставка работ Александра Дейнеки

В экспозицию вошло более 80 произведений Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске проходит выставка произведений известного советского живописца, курянина Александра Дейнеки.

"Пионер" и "Рок-н-ролл"

Экспозиция дополнена интерактивными играми, видеоматериалами, предметами интерьера комнаты знаменитого художника

Выставка картин, плакатов и скульптур художника, монументалиста и педагога представлена в галерее, которая носит его имя.

Здесь можно увидеть оригиналы картин на различную тематику – спорт, натура, ударный труд, природа, портреты. В целом большинство картин можно отнести к жанру соцреализма – развитого направления в искусстве во времена СССР. Выставлена и одна из самых известных картин художника – «Пионер».

На выставке можно поиграть в кубики Фото: Даниил НАЙХИН

В экспозицию вошло более 80 произведений Дейнеки из коллекции галереи. Они созданы в разные годы, что дает представление об очевидной эволюции художника от «измов» начала ХХ века к собственному уникальному стилю, а затем к тяжеловесному реализму 1950 – начала 60-х годов.

- Общая структура выставки делит творчество мастера на десятилетия. Вместе с тем, ее визуальный ряд лишен жесткой хронологии. Объяснение тому – желание дать возможность пережить тот зрительский опыт, который могли испытать современники художника, ошеломленные бодрящим оптимизмом, новизной и ясностью его композиций, - поясняют организаторы экспозиции.

Посетители выставки смогут также лицезреть агитплакаты времен раннего СССР, написанные художником. Вместе с тем представлены и поздние картины Дейнеки, например, «Рок-н-Ролл». Его картины позволяют проникнуться духом того времени - индустриализацией, восхвалением рабоче-крестьянского ударного труда, молодежной жизнью.

Восстановили элементы интерьера художника - коврик и оригинальные шторы

Любопытно, что обилие картин, посвященных человеческой грации, связано с тем, что перед советским правительством была поставлена задача – привить людям гигиену, заботу о себе, спортивный образ жизни, учитывая, что многие ранее жили в весьма удручающих условиях, когда на спорт и поддержание здоровья не было времени, - все время уходило либо на работу в поле, либо на ненормированный рабочий день.

Представлены не только картины, но и скульптуры Александра Дейнеки.

Суджанский ковер, копия того самого, который лежал в доме художника Фото: Даниил НАЙХИН

Интересно, что удалось частично воссоздать интерьер комнаты художника. Например, выставлен оригинал штор, висевших у него на окне. А юные мастера в точности повторили его суджанский ковер – для этого они специально изучали одну из его картин, анализировали размеры, узоры ковра, чтобы повторить его с наибольшей точностью. Кстати, «изготовители» сами родом из Суджи, так что в их профессионализме не приходится сомневаться. За труд и энтузиазм детей наградили подарками.

Стоит отметить, что выставка дополнена множество интерактивных игр – пазлами, огромными кубиками, из которых можно сложить картины художника. На больших мониторах можно посмотреть видеоматериалы времен раннего СССР, описание произведений художника, можно попробовать собрать по частям его картины. Делится такая игра на три уровня сложности – четыре, девять и шестнадцать частей. Все интерактивные материалы также представлены на сайте галереи.

Помимо выставки художника представлены в галерее и другие экспозиции – выставка керамики, оригиналы и репродукции картин других мастеров искусства.

Галерея расположена по адресу улица Радищева 85, выставочный зал курской картинной галереи имени А. А. Дейнеки. Телефон 58-55-91. Действует Пушкинская карта.