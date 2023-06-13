Надежде Бабкиной вручили медаль «80 лет Победы в Курской битве»

День России народная артистка отметила в Курске Фото: Даниил НАЙХИН

Губернатор Курской области Роман Старовойт вручил певице Надежде Бабкиной памятную медаль «80 лет Победы в Курской битве».

Это произошло в День России 12 июня в Курске в рамках фестиваля-марафона «Песни России – 2023». Серию бесплатных концертов в Курской области в эти дни дали народная артистка России Надежда Бабкина и артисты Московского государственного академического театра «Русская песня».

С 5 июня народная артистка посетила с концертами несколько районов Курской области. До 14 июня в программе - выступления в курских поселках Горшечное, который 13 июня в очередной раз подвергся обстрелу, и Тим. По многолетней традиции в концерте приняли участие коллективы из районов Курской области, а также города Старый Оскол и Белгородской области, всего их было 53.

- Да, сейчас непростое, сложное время. Может кто скажет, что сейчас не стоит собираться и петь, что Курская земля – это приграничье. Однако, приезжая в ваши районы и села, выступая для ваших земляков, видя их горящие глаза и широту души, мы понимаем, что все это не зря! Наша национальная культура – нерушимый фундамент, – подчеркнула народная артистка России Надежда Бабкина.

Вместе с коллективами театра «Русская песня» в концерте традиционно выступили: исполнительница горлового пения Олит Тевлянаут, фольклорно – этнографическая студия «Мерема», солистка Оренбургской областной филармонии Анастасия Меденюк и ансамбль доулистов «Ритмы гор».