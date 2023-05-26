Татьяна Михалкова: «Я была музой Славы Зайцева»

Вот уже более четверти века Михалкова курирует конкурс молодых дизайнеров "Русский силуэт" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курск Татьяна Михалкова приехала на полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Долгие годы она является президентом благотворительного фонда «Русский Силуэт». Также Татьяна Евгеньевна - почетный член-корреспондент Российской академии художеств, академик Национальной академии индустрии моды.

«Молодежь развивает теперь русские традиции»

- Татьяна Евгеньевна, какие модные тенденции сейчас актуальные, что привносит молодое поколение в мир моды?

- Как ни странно, вот эти непростые события, которые у нас происходят последние три года, с одной стороны, конечно, тяжелы, а с другой стороны благотворно сказываются на молодежи. Потому что молодые теперь в России увлекаются не мировыми тенденциями, вот это, знаете, унисекс, — все похожее, когда мальчик не отличается от девочки, вот эти худи и так далее. Молодежь развивает теперь именно русские традиции, появился интерес к истории русского костюма.

Мы даже приглашали из Курского колледжа культуры на 25-й международный фестиваль, мы всегда там показываем профессионалов и молодых, коллекцию из Курска. Она называется «Сказ», вся коллекция - в русском стиле. И она очень хорошо была встречена, под аплодисменты.

На полуфинале в Курске показали коллекции юных модельеров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кстати, там был как раз Слава Зайцев.

Это его последний , к сожалению, был выход на публику. Через два дня его не стало. Он всегда поддерживал молодых. Это ведь всегда интересно, как работает молодежь. Они все не похожи, у каждого свое отношение.

Вот Екатерина Ребежа сейчас в жюри, а когда-то ее коллекции три раза побеждали на «Русском силуэте»! За 25 лет существования конкурса мы все повзрослели , можно сказать. Бывшие студенты вырастают в художников, преподавателей.

«Мы не знаем, что будет»

- Переживает ли индустрия моды кризис в связи с нынешними экономическими событиями?

- Да, сейчас сложнее, много причин... Мы начинали в 90-е, было непросто, сейчас тоже непросто. Ведь мода — это искусство и бизнес.

Экономике нужны эти молодые, без них никуда. Поэтому наш конкурс востребован, его ждут и в Благовещенске, и в Омске, и в Туле, и в Мурманске. В 12 городах он уже прошел, в том числе в Москве, было 500 заявок. Так что есть, конечно, трудности: производство, нужны швеи-мотористки, конструкторы, всегда проблема тканей и аксессуаров.

- Какие возможности получат финалисты конкурса в этом году?

- Мы меняем всю структуру, мы не знаем, что будет. Раньше многие наши победители хотели побывать частью международных домов моды.

Большой популярностью пользовались приезды иностранных дизайнеров и стажировки в их Домах моды, показы в Каннах, Монако, в Лондоне. У нас было обучение заграницей.

Теперь меняется акцент, очень многие хотят учиться в России. Уже ехать туда это как-то под вопросом. Такой приз не каждый захочет.

Поэтому, наверное, приз будет — работа в известных Домах наших ведущих дизайнеров, на нашем производстве, участие в культурных мероприятиях по моде, кинофестивалях, выпуск и фото продукция календарей Потом будем выходить в продажи в бутиках для того, чтобы посыл был адресный, чтобы люди могли купить небольшие коллекции.

Сейчас каждый день все меняется, посмотрим, какие будут возможности.

Победителей определим в ноябре, будет финал «Русского силуэта». Кстати, 12 фильмов о нашем конкурсе можно найти онлайн. Очень мало фильмов о моде, особенно о молодых, тк что большая работа была проделана. Они как пособие.

Как мальчишку из Иваново, росшего без отца, признал весь мир

Курск первым принял конкурс 25 лет назад Фото: Светлана ВОЛКОВА

- От нас ушли Зайцев, Юдашкин. Как это повлияло на индустрию моды и какие вообще последствия можно ожидать помимо, конечно, человеческих потерь?

- Для меня уход Славы Зайцева - очень большая потеря, потому что я его знала полвека. Я начинала с ним работать во Всероссийском Доме моделей. Он единственный, кого знали заграницей, он входит в пятёрку мировых дизайнеров мира.

Я когда пришла в Дом моделей, понятия не имела, что такое мир моды. И вот он меня выбрал из многих-многих девочек, увидел новый образ, боттичелливский. И я долго была его музой. А я со своей стороны видела, как он себя тратил, как читал лекции, творил. Всегда с улыбкой, солнечный, бегал по всем этажам Дома моделей, участвовал во всем. Слава прекрасно говорил. Ведь раньше были комментаторы показа. Он обучал, ездил на фабрики.

Он женщину учил быть женщиной, рассказывал, как надо одеваться, сочетать одежду, пользоваться кремом. К сожалению, путь его был непростой — Всероссийский Дом моделей выезжал с его коллекцией, а Слава не мог, он был не выездной.

Правда, потом судьба была к нему благосклонной. Он получил мировое признание. Его жизнь — это пример служения творчеству, доброте, искусству, моде, стране. Он сам себя сделал. Во многом даже вопреки.

Зайцев — почетный гражданин Франции и почетный гражданин Иваново. Он признан и у нас, и там. Это непростая, но счастливая редкая творческая судьба. Долгая, причем. Славу, мальчишку из Иваново, росшего без отца, признал весь мир.

Он, конечно, большой талант, живописец, работал и в театре, и в кино, воспитывал молодых.

И конечно, уход Вали — тоже трагедия. Он сразу пробился, сделал шаг. И вдруг — высокая мода, показы. Мы ездили во Францию, в Италию. Он — признанный большой мастер и наша «звезда».

«Если тебе выпал шанс, иди»

- Скажите, есть ли среди молодых модельеров кто-то кто хотя бы как-то может приблизиться к такому уровню. Или ушли Юдашкин и Зайцев — и все?

- Вы знаете, есть таланты, и мы зажигаем эти звездочки. Но нужны еще удача, колоссальное трудолюбие, не сдаваться, идти вперед. Тебе выпал шанс, и вот иди. Время покажет, конечно, но они есть. Правда, очень многие сходят. Такого, как Слава, сразу видно. Появится, обязательно появится.

По мнению Михалковой, молодежь уходит от стиля унисекс и худи Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Как сейчас проходит конкурс «Русский силуэт»?

- Полуфиналы XIII конкурса уже состоялись во многих городах в Минске, Мурманске, Барнауле, Омске, Кыргызстане, Туле, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Иваново, Екатеринбурге, Самаре, Рязани, Кирове.

К конкурсу в Курске у нас особое отношение, потому что когда-то 25 лет назад, когда мы только начинали, первый, кто принял участие - это Курск. Все эти годы нас связываю не только профессиональные, но и дружеские, близкие отношения. Конкурс всегда подходит на самом высшем уровне, на лучших площадках города, где собираются дизайнеры из разных городов Черноземья. В первом этапе отборочного тура приняли участие более 80 юных модельеров, 40 из них получили шанс представить свои талантливые коллекции в полуфинале и побороться за возможность выйти в финал конкурса «Русский Силуэт», который состоится в ноябре 2023 года в Москве.

На финал мы сделали исключение и пригласили три коллекции.

В архиве фонда хранится фотоотчет всех участников, всех конкурсов по всем регионам. Был случай, что на 25-й Московский Международный Кинофестиваль мы пригласили участника из колледжа Курска.

Хочу также выразиьт благодарность нашему другу, коллеге, заслуженному художнику России, владелице собственного Дома моды, которому уже 35 лет, почетному члену жюри и председателю регионального оргкомитета конкурса Вере Геппа.

Курск - очень дружелюбный город. Приятно было видеть много красивых лиц, это был праздник города!