25 мая в Курске отключат холодную воду

Курянам рекомендуют сделать запас воды Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Курскводоканал» сообщает: в связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 25 мая с 09.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды:

- на всех улицах Железнодорожного административного округа;

- в Сеймском административном округе: микрорайон КЗТЗ, Песковские улицы и переулки, ул. Прогонные, Энгельса с прилегающими, Литовская с переулками, Даньшинские переулки, ул. Малиновая и переулки, Шоссейные пер., ул. Велюровая, ул. Парниковая;

- В Центральном административном округе: ул. Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновская, Халтурина, Коммунистическая, Кузнечная, Сторожевая, Горького, Ватутина, Мирная, Кати Зеленко, Уфимцева, Можаевская, С. Саровского, ул. Тускарная, ул. Челюскинцев, пл. Перекальского, Гоголя, Павлова, Садовая, Золотая, Кирова, Почтовая, Марата, Урицкого, Красная площадь, ул. Сосновская, Ендовищенская, Володарского, Блинова, Л. Толстого, Лысая Гора, Ямские и прилегающие к ним, К. Маркса №№ 1-51 (четная и нечетная стороны); ул. Никитская, 1, 4, 4б, 6, 8; Ахтырская, Ломакина, 1; 3; 5; ул. Кр. Октябрь, Межевая, Пушкарные и Офицерские улицы и переулки, ул. Дзержинского, ул. Пирогова, К. Армии, Пионеров, Большевиков, Суворовская, Суворовские переулки, Аэродромная и Аэродромные переулки, ул. Звездная, ул. Бойцов 9-й Дивизии, Мичурина, Фатежские, Запольная, Пучковка, улицы Орловские, ул.50 лет Октября, Студенческая, Хрущева (№12-44), пр.Дружбы (за исключением №№22-30), район индивидуальной застройки Северо-Западного района, пр.Сергеева, ул.Веспремская, пр.Энтузиастов (нечетные номера домов), пр.В.Клыкова, пр.Н.Плевицкой, ул.Щепкина, ул.Ломоносова, Чехова, Павлуновского, Чернышевского, Овечкина, Бочарова, Белинского, Чумаковского, Дружининская, Малиновая, Н.Луговая; А.Невского, пл.Добролюбова, ул.В.Луговая, Верхняя и Нижняя Казацкие, ул.Скорятина, ул.Гайдара, С.Перовской, ул.Советская, ул.К.Либкнехта.

Будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше первого-второго этажей): в Северо-Западном жилом районе на Энтузиастов (четные номера домов), Хрущева (нечетные номера домов), Воробьева, Косухина, Мыльникова, Майском бульваре, в микрорайонах СХА, пр. Победы и ул.Кирпичных.

Курянам необходимо сделать запас воды.

Вопросы можно задать по телефону 70-06-14.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В городе стартовал сезон отключений горячей воды.

До 5 июня ее е будет в зоне ТЭЦ-1 (Сеймский округ и часть Центрального);

– 30 мая - 7 июня – в зоне котельной 113-го квартала (привокзальная часть Железнодорожного округа);

– 30 мая - 1 июня - в зоне котельной Клюква п. Сахаровка;

– 6 - 8 июня – в зоне котельной п. Косиново;

– 14 - 27 июня – в зоне ТЭЦ Северо-Западного района (Северо-Западный, Юго-Западный микрорайоны, пр-т Победы, СХА); а в части домов Северо-Запада горячую воду отключат уже 25 мая, то есть более чем на месяц.

– 27 - 29 июня – в зоне котельной по ул. Литовской, 95Б;

– 11 - 13 июля – в зоне котельной п. Моква;

– 12 - 25 июля – в зоне ТЭЦ-4 (исторический центр города).

Список адресов, попадающих в зону отключений горячей воды на время опрессовок, размещен на сайте АО «Квадра».

Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68 и 39-48-49.