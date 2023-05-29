Снялась в сериале и мечтает стать актрисой: как живет самая маленькая девушка России

Полина до этого уже снималась в сериале

«ХОЧУ ХОДИТЬ НА УРОКИ, КАК ВСЕ!»

Быть самым маленьким в классе - кошмар любого школьника. Но что делать, если ты самый маленький во всей стране? Рост Полины Скорик из Глушковского района Курской области - всего 80 сантиметров. Но это не преградило настойчивой девочке дорогу к знаниям.

У Полины - редкое заболевание: анауксетическая дисплазия. Это нарушение роста костей. Врачи выявили недуг, когда девочке было три года. Тем не менее, диагноз не помешал Полине успешно закончить среднюю школу. 11 лет она ходила на занятия вместе со своими подружками. Но право это ей пришлось отстоять.

- Сначала вообще боялись Полю в первый класс в школу отдавать. Поэтому стали учиться на «удаленке», - рассказала «КП» мама девочки Наталья Скорик-Шевченко. - Плюс учителя приходили заниматься на дом. Но так как Полина до этого ходила в детский сад, она все время говорила:

- Дети в школу все пошли, а я почему-то должна дома сидеть!

Тогда родители обратились в Глушковскую школу, поговорили с директором, и он для начала разрешил посещать занятия два раза в неделю. Но через какое-то время Поля снова показала характер:

- Я хочу ходить в школу каждый день, как все дети!

Всю эту историю с переводом девочки на очное обучение пришлось пережить еще в первом классе. На следующий год она уже посещала уроки ежедневно, преодолевая путь в два километра от дома до школы. Конечно, полностью самостоятельно сделать это ей было бы сложно, если не сказать нереально. Так далеко ходить Полина не может: мало ли какие опасности на пути, да те же собаки. Поэтому все годы ее каждое утро сопровождала мама - заводила в класс и забирала домой после окончания занятий. Тяжелый портфель с учебниками тоже сначала носила ее мама, потом стали помогать одноклассники.

В начальной школе на время учебы маму заменяла классный руководитель - на руках носила ученицу в столовую и обратно, помогала преодолеть высокие лестницы и открыть тяжелую дверь. Девочке повезло: занятия тогда шли только в одном специально оборудованном классе, где парта регулировалась по росту.

УЧИЛАСЬ НА КОЛЕНКАХ

Но уже в пятом классе все изменилось. На каждом уроке нужно было переходить из одного кабинета в другой в огромном трехэтажном здании, где много учеников. Для Поли это было сложно и небезопасно.

Наталья стала искать выход. Просила директора оставить занятия в одном кабинете, чтобы учителя приходили. Потом – хотя бы проводить все уроки в классах на первом этаже. Но уговорить не удалось: это обычная школа, правила для всех одинаковы.

Мама Полины постоянно думала, как сделать обучение девочки более комфортным. Ведь то, что для других детей не представляет никакого труда, для ее дочери - целая проблема.

- Просила доску интерактивную в класс, чтобы она опускалась вниз, и тьютора для Поли, чтобы помогал ей. Выбить все это не получилось, - рассказывает Наталья. - Но со временем я поняла, что Полина втянулась, справляется с трудностями, одноклассники помогают. И уже не стала ссориться, ругаться, добиваться. Ведь Поля упорно ходила в школу. Думаю, путь будет, как будет.

Но некоторые трудности все же оставались. Например, девочке приходилось на занятиях сидеть на стуле на коленях, чтобы иметь возможность писать и видеть доску. Некоторые учителя обращали на это внимание и старались помочь - подкладывали стопку учебников, чтобы было поудобней. Но по большому счету она училась в буквальном смысле слова «на коленках».

Мама - лучший друг и соратник во всех начинаниях куряночки Фото: из личного архива

В 2020 году, когда страну накрыла волна короновируса, классы посадили в один кабинет. Это значительно облегчило процесс обучения для Полины Скорик - больше не нужно было взбираться по этажам громадной школы. Затем был карантин и «удаленка» - то учились дома, то возвращались к обычному напряженному режиму.

Возникли и новые проблемы: раньше мама всегда заводила Полину в класс сама, но во время режима изоляции по ковиду Наталью перестали пускать в здание. Приходилось просить учителей или технический персонал, чтобы девочку проводили от порога школы до кабинета. Иногда, когда кто-то из одноклассниц встретится по дороге на занятия, Наталья передавала дочку им. Просила, чтобы те открыли Поле дверь и повесили ее одежду в раздевалке.

В последний год обучения снова пришло облегчение: класс перевели на первый этаж в современный кабинет «Точка роста», где новая мебель, удобные стулья, хорошие столы. Так что до выпускного Поля отучилась в лучших условиях.

ВЫПУСКНОЕ ПЛАТЬЕ ЗАКАЗАЛИ У ДИЗАЙНЕРА

Впрочем, как считает мама Дюймовочки, была важна не столько учеба, сколько социализация. За это стоило бороться!

- Мы больше всего обращали внимание, чтобы не закрыть ее дома, чтобы она знала, что творится за стенами. Она в садик пошла с этими детьми и с ними же окончила школу, - рассказывает Наталья. - Да, всякое бывало. Например, когда приходили ребята в садик и говорили: «Ой, маленькая! Полина - маленькая». Мне приходилось разговаривать с родителями. Это же от них идет, они говорят: «Ой, аккуратнее, Полиночка маленькая, не толкните!». Но она же не маленькая, она понимает. Однако это прошло быстро.

Финальный день школьных лет, к которому Полина шла так долго и упорно, - «последний звонок» - чуть было не сорвался. В приграничном с Украиной районе проведение праздника до последнего момента было под вопросом: здесь до сих пор бывают обстрелы.

Только за сутки до линейки сообщили, что она все же состоится.

Все несказанно радовались, потому что дети готовились, хотели еще раз надеть форму, ленты, пройтись по улице, по школе. Правда, все провели в закрытом режиме - без гостей, без родителей, скромно. Но все равно это был праздник, особенно для Полины и ее семьи. Одежду на линейку и на выпускной девочке шили специально. А вечернее платье мама решила заказать у модного курского дизайнера.

МЕЧТА - ПРОДОЛЖИТЬ АКТЕРСКУЮ КАРЬЕРУ

Учеба Полине дается очень сложно. Так что с конкретным вузом девушка еще не определилась. Но, скорее всего, это будет заочное обучение в Курске по специальности «менеджмент». Если же у Дюймовочки появятся другие предложения, то она их рассмотрит.

Вообще, Полине очень понравилось актерское искусство: в 2019 году она снялась в сериале «Доктор Рихтер», где сыграла роль пациентки Лары.

Куряночка буквально «заболела» съемками.

- Мне очень хочется еще сниматься. Понравился сам процесс, когда целый день нужно работать на камеру. Хотя я очень стеснительная по натуре, но хотелось бы закончить актерские курсы, - говорит девушка.

Возможно, в такую студию Поля будет ездить в Курск с Натальей после окончания школы и заниматься. Ведь мама - ее верный друг и соратник во всех начинаниях.

На вопрос «Что вам помогло пройти этот большой путь и что ведет по жизни?» Наталья Скорик отвечает:

- Да Поля и ведет! Я всегда говорю: «Полин, прорвемся!»