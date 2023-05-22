В столице представили проекты по импортозамещению в области металлургии

Проект автоматизированной системы управления открытыми горными работами (АСУ ОГР), позволяющий управлять процессом выемки и транспортировки горной массы от забоев до конечного пункта назначения, представила компания «Металлоинвест»

В университете «Сколтех» в Москве при поддержке национального проекта «Цифровая экономика» прошел демодень индустриального центра компетенций «Металлургия».

- Демодень индустриального центра компетенций «Металлургия» – первое из серии мероприятий, задача которых показать реализацию проектов по импортозамещению в каждой из отраслей. Вместе с тем, сегодня мы увидели не только презентации компаний «Северсталь», «Металлоинвест» и «Норникель» по особо значимым проектам, но и технологических стартапов, – отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. – Мы уверены, что объединение усилий отраслевых заказчиков позволит сформировать единые требования для проектов, отобрать лучших разработчиков и создать полную библиотеку российских решений, заменяющих иностранные аналоги.

Представители «Северстали», «Металлоинвеста» и «Норникеля» выступили с отчетом о ходе реализации особо значимых проектов.

Участники рассказали о разрабатываемых импортонезависимых технологиях, продемонстрировали готовые решения, обсудили основные вызовы и направления работы центра. В мероприятии также приняли участие представители научного сообщества и технологических стартапов. Ускорение процесса импортозамещения программного обеспечения в основных отраслях промышленности – одна из целей национального проекта «Цифровая экономика» и приоритет государственной политики в России.

В частности, проект автоматизированной системы управления открытыми горными работами (АСУ ОГР), позволяющий управлять процессом выемки и транспортировки горной массы от забоев до конечного пункта назначения представила компания «Металлоинвест».

Платформа комплексной автоматизации всех видов карьерной техники позволяет повысить производительность горнотранспортного комплекса, увеличить время полезной работы оборудования, а также обеспечивает в онлайн-режиме оперативное управления производством. Решение включает мониторинг, диспетчеризацию, оптимизацию и формирование отчетности.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация цифровых решений, используемых на производственных площадках Металлоинвеста:

• Платформа для управления процессами промышленной безопасности охраны труда и охраны окружающей среды, внедрение которой позволило снизить количество нарушений на 30%. Цифровое решение ведет оперативный мониторинг инцидентов, позволяет оперативно реагировать и устранять к ним предпосылки, не допускать случаев травматизма персонала, регистрировать, учитывать и расследовать несчастные случаи, осуществлять специальную оценку условий труда, вести личную карточку сотрудника, а также оформлять наряд-допуск в электронном виде.

• Мобильное решение для оперативного управления выполнением мероприятий ТОИР (Мобильное ТОРО), позволившее повысить эффективность ремонтов за счет автоматизации и контроля проведённых мероприятий. С помощью мобильных устройств проводится более 90% плановых обходов, осуществляется диагностика и ремонт оборудования. Скорость внесения данных об обнаруженных дефектах снизилась с нескольких часов до одной минуты.

• Система по автоматизации управления инвестиционным портфелем класса PPM, позволившая в три раза сократить длительность цикла годового инвестиционного планирования. Цифровая платформа организует непрерывный процесс инициирования и утверждения заявок на инвестиции и инвестиционные проекты, а также позволяет вести собственную единую электронную структурированную базу с онлайн-доступом к детальной информации.

• Система мониторинга состояния водителей, осуществляющая онлайн-контроль самочувствия водителей большегрузных автомобилей, автобусов и железнодородных составов. Решение оперативно предупреждает диспетчеров об усталости и отвлечении работников от дороги, а также определяет препятствия на пути.

• Проект обучения сотрудников ремонтных служб предприятий компании на базе технологий виртуальной реальности, позволяющий воспроизвести даже самые сложные и небезопасные в реальных производственных условиях сценарии, в деталях рассмотреть всех узлы и детали агрегатов и техники, полностью погрузиться в процесс обучения без отвлечения на внешние факторы.

• Решение по определению гранулометрического состава и посторонних предметов на конвейерной ленте, осуществляющее мониторинг за состоянием конвейерной ленты с помощью системы видеоаналитики и позволяющее избегать порыв ленты на конвейерах ЦПТ.

Помимо Металлоинвеста свои проекты презентовали АЛРОСА, «Северсталь», «ЕВРАЗ», «Норникель», «Росатом».