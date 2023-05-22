Куряне стали реже брать ипотеку

Средний размер займа составляет 3,2 млн рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В первом квартале 2023 года жители Курской области оформили 2243 ипотечных жилищных кредита. При этом их общее количество снизилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом, а общий объем выдачи, напротив, вырос почти на 7% и составил 7,2 млрд рублей.

Пик выдачи ипотеки в первом квартале 2023 года пришелся на март. В этот период банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты более чем на три млрд рублей, что на 21,5% больше, чем в марте прошлого года. В регионе средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в марте этого года составила 8,1% годовых. К апрелю 2023 года ипотечный портфель кредитов жителей региона составил почти 73 млрд рублей, что на 15,7% больше, чем годом ранее. При этом жители региона являются ответственными заемщиками: доля просроченной задолженности обновила исторический минимум, снизившись до 0,2% кредитного портфеля.

- Люди, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут взять кредитные каникулы. Срок обращения за подобной поддержкой продлен до конца 2023 года. С марта 2022 года по февраль 2023 года жители области пользовались возможностью временно пересмотреть условия погашения долга. Банками были реструктуризованы ипотечные кредиты 616 курянам на общую сумму почти 350 млн рублей.

Эффективность кредитных каникул как инструмента поддержки весьма высокая. Порядка 75-85% заемщиков после завершения каникул возвращаются в нормальный график платежей. Не испортив кредитную историю, они могут дальше обслуживать свои кредиты и пользоваться финансовыми сервисами, – пояснил управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников.

Средний срок ипотечного жилищного кредита увеличился почти на полтора года и достиг 24 лет по сравнению с мартом 2022 года. Средний размер ипотеки также вырос более чем на 300 тысяч до 3,2 млн рублей.