Курская попытка №10: «ЮЗГУ-Атом» стал чемпионом России по волейболу в высшей лиги «А»

Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

Курский женский волейбольный клуб «Медик» был основан в 2006-м году. В 2010-м его переименовали в «Политех», в 2016-м – в «ЮЗГУ-Политех», а в 2017-м он обрел нынешнее название – «ЮЗГУ-Атом».

До сегодняшнего сезона лучшим результатом курянок было третье место в высшей лиге «А» (это второй по силе эшелон отечественного волейбола). С бронзовыми медалями наши девчонки завершали сезон четыре раза – 2016/17, 2017/18, 2020/21, 2021/22. В нынешней кампании «атомные» уже после «регулярки» обеспечили себе второе место (де-юре), то есть обновили клубный рекорд. Но обо все по порядку.

СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ

Конкуренция в высшей лиге «А» не самая высокая. По сути, борьбу за титул вели три клуба – «ЮЗГУ-Атом», череповецкая «Северянка» и дубль калининградского «Локомотива». Остальные семь коллективов сражались лишь между собой, раздавая очки фаворитам. В итоге «регулярку» выиграла «Северянка» с 30 победами в активе, вторыми стали «атомные» (29), третьими – железнодорожницы. Лишь в матчах с череповецким клубом курянки показали отрицательный баланс – одна победа при трех поражениях, с «Локомтивом-2» удалось сохранить паритет (2:2), а всех остальных соперниц наши волейболистки одолели либо 4:0 (с анапским «Динамо», башкирской «Уфимочкой-УГНТУ», «Омью», столичным «Лучом» и екатеринбургской «Уралочкой-2-УрГЭУ»), либо 3:1 (с «Тюменью» и «Муромом»).

ПОДАРОК ОТ «МУРОМА»

Так вот после регулярного чемпионата у «Северянки» было 89 баллов, у наших девчонок 85, у «Локомотива-2» - 81. По регламенту турнира первые шесть клубов (три фаворита плюс «Муром», «Динамо» и «Уфимочка-УГНТУ» должны были провести два однокруговых тура – в Курске и Череповце. То есть в идеале подопечным Юрия Токарева нужно было одержать десять побед, и тогда они бы стали первыми. Но нашему клубу подсобил «Муром». 29 апреля в Курске владимирский коллектив выиграл у «Северянки» 3:1. После этой победы «атомные» вышли в единоличные лидеры. Выиграв у череповецкого клуба 10 мая на его площадке (3:2), «ЮЗГУ-Атом» ушел в солидный 4-очковый отрыв от основных конкуренток. Поэтому наши землячки смогли досрочно финишировать первыми. Произошло это 13 мая после победы над «Локомотивом» (3:0).

13 мая. "Золотой" матч с "Локомотивом-2". Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

ЧЕРНОЗЕМНОЕ ДЕРБИ МЕЖДУ ЧЕМПИОНОМ И АУТСАЙДЕРОМ

Завоевав золотые награды, курянки расслабились и не стали упорствовать во встрече с «Муромом» (2:3), имея на это полное право. Да и регламент обмена клубами между Суперлигой и высшей лигой «А» вынуждал притормозить наших девочек.

Дело в том, что даже чемпион высшей лиги «А» не имеет права повышения в классе. Для выхода в Суперлигу «атомным» предстоит преодолеть еще один барьер в лице худшего клуба элитного дивизиона «Липецка». И выглядит это комично (но всероссийской федерации волейбола это кажется нормальным). Одержав 38 побед в «регулярке» курский клуб поспорит с географическими соседками, которые выиграли за восемь месяцев лишь дважды в 29-ти встречах.

Но формат утвержден, и оспаривать его бессмысленно. Место в элите на сезон-2023/24 получит тот, кто первым одержит три победы. Серия стартует сегодня, 19 мая, в Липецке. Вторая встреча также пройдет в Липецке 20 мая, третья – 24 мая в Курске, четвертая и пятая (если понадобятся) – 25 мая в Курске и 28 мая в Липецке соответственно.

КОМПЛИМЕНТ ОТ ГУБЕРНАТОРА

Триумф «атомных» не остался без внимания нашего губернатора Романа Старовойта.

- 100-летие российского волейбола Курск отмечает с золотыми медалями высшей лиги «А»! Впервые в своей истории наша команда завоевала золотые медали. Спасибо девушкам и тренерскому штабу за яркие эмоции! Вы - чемпионы! Наши девушки фантастически провели два финальных тура, выиграв девять матчей из десяти, дважды в тяжелейших поединках обыграли своего главного конкурента - «Северянку». Это большой подарок болельщикам клуба, всем любителям этой игры, которые верили, что команде по силам завоевать чемпионский титул. Сезон у команды еще не закончен. Впереди непростые игры с клубом российской Суперлиги «Липецком» за право выступать в элите женского волейбола страны. Желаю удачи!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Токарев, главный тренер волейбольного клуба «ЮЗГУ-Атом»:

- Благодарю наших спортсменок, руководство клуба и весь тренерский штаб. Без единой команды не получилось бы такого результата. Со своей стороны мы стараемся решить вопрос спортивной инфраструктуры, в разработке сейчас проект игрового зала, который будет соответствовать требованиям Суперлиги. В следующем году планируем задействовать для игр клуба ФОК школы бокса Курска.

Наших волейболисток встречают в родном Курске после "золотого" выезда в Череповец. Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

ОТ РЕДАКЦИИ

Стыки после выплеска эмоций могут сложиться по-разному. Но «ЮЗГУ-Атом» уже остался в истории, выиграв минувший розыгрыш высшей лиги «А». Хочется большего, то есть заслуженного выхода в Суперлигу. Приглашаем неравнодушных курян поддержать наших спортсменок как минимум в домашних матчах, а в идеале и поболеть в Липецке. Сегодняшний поединок начнется в 17:30. Время добраться до липецкого зала еще предостаточно. Первый же матч дома мы проведем 24-го в 18:00. Все на волейбол!