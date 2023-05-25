За год планируется оказать помощь более 200 детям

В Железногорске запущена комплексная программа для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Парус надежды».

Работы над проектом начались в 2021 году. Была сформирована современная материально-техническая база, включая тренажеры и оборудование для коррекционных мероприятий, проведена подготовка квалифицированных специалистов – психологов, дефектологов, логопедов, реабилитологов и гидрореабилитологов для работы с детьми. Занятия в рамках проекта «Парус Надежды» начались в феврале 2023 года.

Медицинская реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья организована на базе четырех организаций. В центре восстановительного лечения «Зорюшка» проходят физиопроцедуры, здесь появилась оборудованная за счет грантовых средств водная кафедра, в детской поликлинике принимает логопед. В бассейне «Нептун» проводят занятия три гидрореабилитолога, обученные в рамках проекта. Также здесь выделен зал для занятий адаптивной физкультурой. В НКО «Равенство» работают социальный педагог и дефектолог. Кабинет психолога и комната сенсорной интеграции организованы на базе Центра развития и социальной адаптации «Мы вместе».

Цикл процедур рассчитан на три недели. За год планируется оказать помощь более 200 детям. В настоящее время реабилитационный курс прошли уже 30 ребят.

Средства на реализацию программы выделены в рамках программы социально-экономического партнерства с администрациями Курской области и города Железногорска. Так, компания Металлоинвест направила более 9 млн рублей.

- Для родителей особенных детей очень дороги их первые слова, первые метры, которые они проплывают в бассейне, каждый самостоятельный шаг. Это не всегда легко понять тем, кто не столкнулся с этим лично. И поэтому для нас особенно важно, что в большой горно-металлургической компании для нашего маленького сообщества нашлось и понимание, и время, и средства, и мы не остались один на один со своими проблемами, – сказала руководитель организации «Равенство» Анна Гущина.