В Курской области самая маленькая девушка России окончила школу

Куряночка теперь готовится к поступлению в вуз Фото: с личной страницы в соцсети.

Рост Полины Скорик из приграничного с Украиной Глушковского района Курской области - всего 80 сантиметров.

У Полины - редкое заболевание - аноксетическая дисплазия. Это нарушение строения тканей, органов или частей тела, при котором происходит деформация клеток. В мире подобное заболевание встречается всего, может быть, у десятка человек. И тем не менее, диагноз не помешал Полине успешно закончить среднюю школу.

Одиннадцать школьных лет она ходила на занятия вместе со своими подружками.

Полина с начальной школы стремилась учиться вместе со всеми. Тяжелый портфель с учебниками сначала носила ее мама, потом стали помогать одноклассники.

Сейчас девушка планирует поступать в вуз. Специальность, которую выбрала куряночка, - менеджмент.

В администрации региона пояснили, что как житель приграничного района, девочка не будет сдавать ЕГЭ. Ей предстоят только вступительные экзамены в вузе.

Кстати, девушка три года назад приняла участие в съемках российского сериала "Доктор Рихтер". Там она сыграла роль пациентки Лары. Правда, об актерской карьере выпускница пока не думает. На первом плане сейчас - поступление в вуз.