Судьба определила профессию

Александр Журавлев в этом году удостоен Почетным званием «Заслуженный работник транспорта РФ»

Курянин Александр Журавлев всю свою трудовую жизнь, а это уже более 30 лет, трудится водителем погрузчика в карьере на курской «магнитке». Судьба это или осознанное решение, а может быть и то и другое, сложно сказать.

Но огромный карьер Михайловского ГОКа им. Варичева и многотонная техника, работающая здесь, знакомы курянину самого детства.

По стопам отца

На комбинате водителем большегруза трудился его отец — Александр Журавлев-старший.

На этом же предприятии, но только в медсанчасти комбината работала и мама Александра Александровича. Причем, трудилась она на одном из самых сложных участков — в отделении реанимации.

Так что о трудовых буднях комбинатовцев Александр хорошо знал с самого детства — родители часто рассказывали о своей работе, в доме бывали их коллеги.

Впечатления от напряженных будней мамы-медработника у Журавлева-младшего сменялись не менее яркими впечатлениями от работы отца в карьере. Особенно впечатляла юного Александра многотонная техника ГОКа.

Сюда, на уникальное в мировых масштабах месторождение руды, и в то время частенько водили экскурсии школьников.

- На всю жизнь запомнил, какими громадными казались мне тогда машины комбината. А техника в карьере и вправду впечатляющая — настоящие мощные гиганты. Ну, да что говорить о ребенке, который впервые оказался в гуще рабочей атмосферы «магнитки»! - рассказывает Александр Журавлев.

Экипаж фронтального погрузчика Журавлева ежемесячно перевыполняет плановые объемы по добыче горной масс

Поэтому, когда перед парнем после окончания школы встал вопрос о выборе профессии, думать особенно долго не пришлось. Александр пошел по стопам отца. Иной мысли просто не было.

От поколения — к поколению

Закончив училище по специальности «Водитель погрузчика», Журавлев-младший пришел вслед за отцом на комбинат. Многое здесь ему было уже хорошо знакомо, но еще большему предстояло обучиться на практике.

На вопрос, что важнее в профессии водителя, теория или практика, Александр Александрович отвечает уверенно, что тут не обойтись и без хорошей теоретической подготовки, и без рабочего опыта. Когда имеется и то, и другое, выходит хороший специалист. Ну а еще важен интерес к своему делу, мотивация.

Молодому специалисту активно помогали наставники. Так уж принято на комбинате — старший товарищ делится своим опытом с младшим, готовя себе смену и следующее поколение горняков.

Сегодня сам Александр Журавлев с удовольствием обучает стажеров. Сажает в кабину своего многотонного погрузчика и первым делом проводит «ознакомительную экскурсию», затем помогает глубже освоить на практике тонкости специальности и попробовать себя в деле.

За прошедшие треть века своим уникальным опытом Журавлев поделился не с одним десятком молодых рабочих.

Александру Журавлеву наставничество нравится — ему ведь есть чем поделится с молодежью.

Раньше в кабине был руль, а теперь — джойстик!

За свою рабочую жизнь Александр Александрович в деталях изучил тонкости своей профессии. Он в совершенстве знает устройство большей части парка горно-транспортных и дорожных машин, благодаря чему успешно самостоятельно диагностирует неисправности техники по характерным признакам.

Впрочем, как говорит сам специалист, сегодня это уже и не требуется — современная техника сама дает знать, коль возникли какие-то неполадки, в автоматическом режиме.

- Когда я только пришел в карьер в начале 90-х, пришлось работать поначалу на стареньком погрузчике. А нынешняя техника, коли она новая, работает почти бесперебойно. Ну а в случае чего, сигнализирует о возникших проблемах, большая часть которых, как правило, не существенные и быстро устраняются специалистами комбината. К тому же машины проходят регулярную проверку на исправность, - рассказывает Журавлев.

По словам Александра Александровича за прошедшие 30 лет, что он работает на комбинате, техника претерпела поистине революционные изменения.

- Да вот вам простой пример, - если раньше в кабине был руль, то теперь — джойстик! - говорит водитель.

- Наверное, и сложностей больше в управлении современной техникой?

- На мой взгляд, наоборот — многие процессы автоматизированы. Водителю и проще, и комфортнее на рабочем месте сегодня. Главное — навык.

Не случайно экипаж фронтального погрузчика Журавлева ежемесячно перевыполняет плановые объемы по добыче горной массы.

В чем секрет? А секрета большого нет. И дело тут не только в финансовой заинтересованности — больше сделаешь, больше получишь, на руку играет богатый опыт, а также слаженность работы коллектива, огромная взаимовыручка. Тут все, словно единый надежный механизм. Этим Александру Александровичу работа на комбинате и нравится.

И все же стремление к совершенствованию Журавлева не оставляет. Свои знания и опыт он активно применяет на практике. Например, постоянно вносит предложения по повышению эффективности ремонтов техники комбината.

Отдача от таких рацпредложений бесценна, ведь они идут от человека, который вовлечен в свое дело, знает специфику работы и ее тонкие моменты наизусть.

Время — вперед

Так что не удивительно, что награда нашла своего героя. В этом году десять сотрудников Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева указом президента РФ Владимира Путина удостоены государственных наград.

Среди них — и Александр Журавлев, потомственный горняк.

Почетным званием «Заслуженный работник транспорта РФ» были отмечены водитель погрузчика автотракторного управления Александр Журавлев и его коллега - водитель автомобиля управления грузопассажирских перевозок Валерий Кононов.

- Признание трудовых заслуг работников предприятия на государственном уровне является высокой оценкой деятельности всего коллектива комбината, - прокомментировал событие управляющий директор МГОКа имени А. В. Варичева Антон Захаров. - На предприятии уделяют большое внимание развитию кадрового потенциала – реализации корпоративных программ обучения, проектов вовлеченности и мотивации сотрудников, наставничеству. Профессиональному росту способствует участие горняков в модернизации производственных процессов и освоении передовых технологий.

А трудовая карьера Александра Журавлева продолжается. Свою профессию, которой курянин отдал более 30 лет, он не променяет ни на что. Впереди же еще очень много задач и свершений!