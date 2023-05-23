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Общество23 мая 2023 14:00

Судьба определила профессию

Потомственный водитель «магнитки» Александр Журавлев рассказал, чем увлекательна работа в карьере
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Александр Журавлев в этом году удостоен Почетным званием «Заслуженный работник транспорта РФ»

Александр Журавлев в этом году удостоен Почетным званием «Заслуженный работник транспорта РФ»

Курянин Александр Журавлев всю свою трудовую жизнь, а это уже более 30 лет, трудится водителем погрузчика в карьере на курской «магнитке». Судьба это или осознанное решение, а может быть и то и другое, сложно сказать.

Но огромный карьер Михайловского ГОКа им. Варичева и многотонная техника, работающая здесь, знакомы курянину самого детства.

По стопам отца

На комбинате водителем большегруза трудился его отец — Александр Журавлев-старший.

На этом же предприятии, но только в медсанчасти комбината работала и мама Александра Александровича. Причем, трудилась она на одном из самых сложных участков — в отделении реанимации.

Так что о трудовых буднях комбинатовцев Александр хорошо знал с самого детства — родители часто рассказывали о своей работе, в доме бывали их коллеги.

Впечатления от напряженных будней мамы-медработника у Журавлева-младшего сменялись не менее яркими впечатлениями от работы отца в карьере. Особенно впечатляла юного Александра многотонная техника ГОКа.

Сюда, на уникальное в мировых масштабах месторождение руды, и в то время частенько водили экскурсии школьников.

- На всю жизнь запомнил, какими громадными казались мне тогда машины комбината. А техника в карьере и вправду впечатляющая — настоящие мощные гиганты. Ну, да что говорить о ребенке, который впервые оказался в гуще рабочей атмосферы «магнитки»! - рассказывает Александр Журавлев.

Экипаж фронтального погрузчика Журавлева ежемесячно перевыполняет плановые объемы по добыче горной масс

Экипаж фронтального погрузчика Журавлева ежемесячно перевыполняет плановые объемы по добыче горной масс

Поэтому, когда перед парнем после окончания школы встал вопрос о выборе профессии, думать особенно долго не пришлось. Александр пошел по стопам отца. Иной мысли просто не было.

От поколения — к поколению

Закончив училище по специальности «Водитель погрузчика», Журавлев-младший пришел вслед за отцом на комбинат. Многое здесь ему было уже хорошо знакомо, но еще большему предстояло обучиться на практике.

На вопрос, что важнее в профессии водителя, теория или практика, Александр Александрович отвечает уверенно, что тут не обойтись и без хорошей теоретической подготовки, и без рабочего опыта. Когда имеется и то, и другое, выходит хороший специалист. Ну а еще важен интерес к своему делу, мотивация.

Молодому специалисту активно помогали наставники. Так уж принято на комбинате — старший товарищ делится своим опытом с младшим, готовя себе смену и следующее поколение горняков.

Сегодня сам Александр Журавлев с удовольствием обучает стажеров. Сажает в кабину своего многотонного погрузчика и первым делом проводит «ознакомительную экскурсию», затем помогает глубже освоить на практике тонкости специальности и попробовать себя в деле.

За прошедшие треть века своим уникальным опытом Журавлев поделился не с одним десятком молодых рабочих.

Александру Журавлеву наставничество нравится — ему ведь есть чем поделится с молодежью.

Раньше в кабине был руль, а теперь — джойстик!

За свою рабочую жизнь Александр Александрович в деталях изучил тонкости своей профессии. Он в совершенстве знает устройство большей части парка горно-транспортных и дорожных машин, благодаря чему успешно самостоятельно диагностирует неисправности техники по характерным признакам.

Впрочем, как говорит сам специалист, сегодня это уже и не требуется — современная техника сама дает знать, коль возникли какие-то неполадки, в автоматическом режиме.

- Когда я только пришел в карьер в начале 90-х, пришлось работать поначалу на стареньком погрузчике. А нынешняя техника, коли она новая, работает почти бесперебойно. Ну а в случае чего, сигнализирует о возникших проблемах, большая часть которых, как правило, не существенные и быстро устраняются специалистами комбината. К тому же машины проходят регулярную проверку на исправность, - рассказывает Журавлев.

По словам Александра Александровича за прошедшие 30 лет, что он работает на комбинате, техника претерпела поистине революционные изменения.

- Да вот вам простой пример, - если раньше в кабине был руль, то теперь — джойстик! - говорит водитель.

- Наверное, и сложностей больше в управлении современной техникой?

- На мой взгляд, наоборот — многие процессы автоматизированы. Водителю и проще, и комфортнее на рабочем месте сегодня. Главное — навык.

Не случайно экипаж фронтального погрузчика Журавлева ежемесячно перевыполняет плановые объемы по добыче горной массы.

В чем секрет? А секрета большого нет. И дело тут не только в финансовой заинтересованности — больше сделаешь, больше получишь, на руку играет богатый опыт, а также слаженность работы коллектива, огромная взаимовыручка. Тут все, словно единый надежный механизм. Этим Александру Александровичу работа на комбинате и нравится.

И все же стремление к совершенствованию Журавлева не оставляет. Свои знания и опыт он активно применяет на практике. Например, постоянно вносит предложения по повышению эффективности ремонтов техники комбината.

Отдача от таких рацпредложений бесценна, ведь они идут от человека, который вовлечен в свое дело, знает специфику работы и ее тонкие моменты наизусть.

Время — вперед

Так что не удивительно, что награда нашла своего героя. В этом году десять сотрудников Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева указом президента РФ Владимира Путина удостоены государственных наград.

Среди них — и Александр Журавлев, потомственный горняк.

Почетным званием «Заслуженный работник транспорта РФ» были отмечены водитель погрузчика автотракторного управления Александр Журавлев и его коллега - водитель автомобиля управления грузопассажирских перевозок Валерий Кононов.

- Признание трудовых заслуг работников предприятия на государственном уровне является высокой оценкой деятельности всего коллектива комбината, - прокомментировал событие управляющий директор МГОКа имени А. В. Варичева Антон Захаров. - На предприятии уделяют большое внимание развитию кадрового потенциала – реализации корпоративных программ обучения, проектов вовлеченности и мотивации сотрудников, наставничеству. Профессиональному росту способствует участие горняков в модернизации производственных процессов и освоении передовых технологий.

А трудовая карьера Александра Журавлева продолжается. Свою профессию, которой курянин отдал более 30 лет, он не променяет ни на что. Впереди же еще очень много задач и свершений!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ