В Курске прошел полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров

На суд жюри было представлено 39 коллекций. Фото: Светлана ВОЛКОВА

В концертном зале «Свиридовский» состоялся региональный полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». В этом году на него было подано 80 заявок из 15 регионов. На суд жюри было представлено 39 коллекций. Среди участников дизайнеры из Курска и других городов Центрального Черноземья.

- Конкурс проходит с 1999 года. Первый финал состоялся именно в Курске. Сегодня нас ждет много интересных коллекций молодых дизайнеров, - отметила президент благотворительного фонда «Русский Силуэт», почетный член Российской академии художеств, академик Национальной академии индустрии моды Татьяна Михалкова.

Десять номинантов наградили денежными призами, трое получили приглашение от Татьяны Михалковой на финал в Москву Фото: Светлана ВОЛКОВА

Председатель регионального оргкомитета Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» Вера Геппа подчеркнула, что основная цель творческого состязания - найти молодые таланты. В этом году конкурс интересен участием детских коллекций; это связано с тем, что производство детской одежды выросло в два раза.

Все участники получили цветы и подарки. Десять номинантов наградили денежными призами, трое получили приглашение от Татьяны Михалковой на финал в Москву, который состоится в ноябре. По итогам полуфинала победителями стали курянки Дарья Заберебиськая и Полина Дорошева, коллекции NOIR Курского государственного университета и «Амарант» Курского государственного политехнического колледжа, а также группа дизайнеров из Орла с коллекцией «В терем-терему» (Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева).

Традиционно в завершении конкурса состоялся показ «Весна-лето 2023» Дома моды «Вера Геппа».

Одна из основных целей конкурса - продвижение национальных традиций в модной индустрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году конкурс интересен участием детских коллекций; это связано с тем, что производство детской одежды выросло в два раза.

«Русский силуэт» – уникальный проект, цель которого - поиск и поддержка молодых, энергичных, способных. Он стал путевкой в мир моды для многих начинающих дизайнеров.