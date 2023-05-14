В Курск прибыли мощи святого великомученика Георгия Победоносца

Чтобы поклониться ковчегу с мощами куряне выстаивали несколько часов
Фото: Светлана ВОЛКОВА
13 мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Курск из Орла прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца.
Святыня пробудет в Курске один день, 14 мая. Поклониться святыне можно в Знаменском кафедральном соборе Курска до семи часов вечера.
В этот день в 9:00 в храме была совершена Божественная литургия, а в 10:30 состоялись Крестный ход и молебен.
Тысячи курян пришли в Знаменский собор с самого утра, чтобы поклониться святыне. Живая очередь протянулась по улице Луначарского. Люди в очереди стоят по нескольку часов, чтобы попасть в храм к святыне.
Возле Знаменского собора, где находится ковчег, дежурит полиция
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Возле храма дежурят наряды полиции. Всех прихожан пропускают через металлоискатель, также идет досмотр личных вещей при входе на территорию храма.
Георгий Победоносец - один из самых почитаемых святых в православной вере. Великомученик является небесным покровителем воинства.
Принесение мощей великомученика из Свято-Троицкой Сергиевой лавры в города России началось 6 мая в московском Георгиевском храме на Поклонной горе.
Вход - через металлодетектор
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Из Курска ковчег с мощами отправиться в Липецк, далее - в Воронеж.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла до сентября включительно святыня посетит около ста городов России.
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