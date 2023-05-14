В Курск прибыли мощи святого великомученика Георгия Победоносца

Чтобы поклониться ковчегу с мощами куряне выстаивали несколько часов Фото: Светлана ВОЛКОВА

13 мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Курск из Орла прибыл ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца.

Святыня пробудет в Курске один день, 14 мая. Поклониться святыне можно в Знаменском кафедральном соборе Курска до семи часов вечера.

В этот день в 9:00 в храме была совершена Божественная литургия, а в 10:30 состоялись Крестный ход и молебен.

Тысячи курян пришли в Знаменский собор с самого утра, чтобы поклониться святыне. Живая очередь протянулась по улице Луначарского. Люди в очереди стоят по нескольку часов, чтобы попасть в храм к святыне.

Возле Знаменского собора, где находится ковчег, дежурит полиция Фото: Светлана ВОЛКОВА

Возле храма дежурят наряды полиции. Всех прихожан пропускают через металлоискатель, также идет досмотр личных вещей при входе на территорию храма.

Георгий Победоносец - один из самых почитаемых святых в православной вере. Великомученик является небесным покровителем воинства.

Принесение мощей великомученика из Свято-Троицкой Сергиевой лавры в города России началось 6 мая в московском Георгиевском храме на Поклонной горе.

Вход - через металлодетектор Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из Курска ковчег с мощами отправиться в Липецк, далее - в Воронеж.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла до сентября включительно святыня посетит около ста городов России.

ЗНАЙ!

О чем молятся Георгию Победоносцу?

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Об избавлении от напастей

Об утешении в бедах и о поддержке в тяжелых жизненных ситуациях

Об обретении мира, в том числе мира в душе

О плодородии земли и сохранении урожая

О здоровье и плодовитости скота

О защите от природных стихий

Об излечении от тяжелых недугов

О помощи в поиске правильного пути в жизни

Об укреплении в вере.