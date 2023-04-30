Как живется курьеру?

У курьеров даже в регионах неплохой заработок и свободный рабочий день Фото: Даниил НАЙХИН

Все чаще на улицах мы видим людей в униформе с большим коробом за плечами, перемещающихся по некому маршруту. Это курьеры. Возможно, вы не раз их видели, а, может быть, они приходили к вам домой с долгожданной коробкой пиццы или роллов. КП удалось «поймать» одного и узнать, чем так привлекательна работа курьера, и кто может заставить его принести доставку дважды.

«Доставляем людям радость»

- Эта работа мне по душе, так как я чувствую себя всегда в движении, в процессе. Мне нравится, что это мобильная профессия, я езжу на воем автомобиле. Также хорошо, что здесь ты работаешь вместе с командой, а не в одиночку. График удобный, его можно составлять самому, корректировать. Я, например, выступаю с ансамблем, учу людей играть на гитаре, так что могу и на это выделить время.

Да и просто хочется иногда на футбол сходить. Так что чувствую здесь хоть немного свободы. Бывают, конечно, и трудности, нервотрепка, однако здесь я могу выполнять работу в меру своих возможностей, - рассказывает Андрей. - Да и просто приятно доставлять людям радость: привез еду, все тепленькое. И тебе на душе приятно.

- А что с заработком?

- Я работаю обычно четыре через три. И беру те дни, на которые приходится пик заказов, чтобы не сидеть без дела. Это, как правило, понедельник и воскресенье, я в эти дни доставляю без перерыва. Если у меня остаются еще силы, могу сверх графика поработать. Так что однозначно сказать не могу, сколько можно максимум заработать. Лично я получаю с вычетом расходов на машину и налогов примерно 37000 рублей. И это, учитывая, что себя не напрягаю.

Агрессивных клиентов не было, бывают пьяные

-Часто ли встречаются агрессивные покупатели? Были ли какие-то курьезные случаи?

-Агрессивные покупатели? Ну, пока попадались только немного пьяные. Был случай, я приехал, все отдал, вышел, а мне звонят и говорят, что я клиенту ничего не отдал, хотя мы и по домофону, и по телефону с ними разговаривали, лично виделись, я в квартиру зашел, отдал. Ну, там, на самом деле, было видно сразу, что они в нетрезвом состоянии. И это было с ними не один раз. А вообще обычно просто приносишь доставку и уходишь.

-Что чаще всего заказывают?

- В основном, это пицца, закуски, кофе – стандартные заказы. А так самые разнообразные товары доставляем.

Иногда - слишком много заказов и нужно быстро "облететь" все Фото: Даниил НАЙХИН

- Какие льготы дает работодатель, премии, какие расходы покрывает, чем обеспечивает? Может, велосипеды, униформу выдают?

- Покрывают нам расходы на бензин. Ну, у нас такие заказы попадаются, где можно либо только на машине доставить, либо, если очень близко, пешком донести. Так что варианта с велосипедом у нас нет. Форму нам выдают, термокороба тоже.

Доставку полюбили все — от подростков до стариков

-Может ли быть такое, что курьер тайком сам что-то съест из доставки или заберет?

-Что-то съесть из доставки!? У нас была как-то шутка, мол, кто-то что-нибудь покупает, а ты из каждой доставки по одному кусочку съедаешь, но это только юмор. Такое нарушение, на самом деле, очень грубое, я еще подобного не встречал.

-Что самое сложное в вашей работе?

- Несмотря на то, что график работы у каждого свой, бывает, руководство корректирует некоторые моменты, например, если кафе открывается в девять утра, а все курьеры начинают свой день позже, то кто-то должен будет работать, иначе некому будет доставлять. Бывает, что курьер заболел, его нужно подменить. Но самое сложное, наверное, это когда пробки, а ты на машине. Бывает, что сложно адрес найти. А случается, что нужно очень оперативно доставить много заказов. Это происходит, когда после долгой тишины вдруг большое количество заказов резко поступает.

-Кто чаще всего делает заказы?

-В основном, конечно, молодые. А так заказывают все – от подростков до людей старшего возраста, курьерская доставка многим по вкусу.

Таковы будни современного курьера – части инфраструктуры любого города, связующей между кухнями ресторанов и желудками голодных людей.