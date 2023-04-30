Александр Зачиняев о своем дебютном фильме: «Размышление на тему, что такое мужчина»

Александр рассказал, что подсказку к сюжету дал ему отец Фото: Светлана ВОЛКОВА

Свой дебютный фильм «У самого Белого моря» актер Александр Зачиняев («Побег из джунглей», «Шахматист») представил в этом году на кинофестивале «Сталкер» в Курске.

Сценарий картины изначально написал сам Александр, но в последствии он был доработан Кареном Шахназаровым.

- Сценарий попал на стол Карену Георгиевичу Шахназарову. Он меня пригласил на встречу, я пришел. Карен Георгиевич сказал, что сценарий неплохой, но нужно доработать, что мы и сделали. После чего он дал возможность мне эту снять эту картину, - рассказывает режиссер-дебютант.

«Сценарий был написан еще во время учебы во ВГИКе»

- Александр, как возникла идея создания фильма?

- Это дебютная работа. Сценарий я написал еще учась во ВГИКе. Мой папа — большой киноман. Как-то мы с ним обсуждали, какая история была бы интересна. Он наметил такие контурные точки — интересная история, где немного героев, немного болтовни, но будут кипеть какие-то страсти, где остров какой-то, может быть мальчик. Как-то запали в меня эти моменты, и дальше я стал собирать историю. Она полностью вымышлена.

Это своего рода размышление в очередной раз на тему, что такое мужчина, какова его роль и какова его ответственность за все, что происходит вокруг. В картине представлены мужчины разного возраста: молодой герой — мальчик-подросток, средний возраст — полицейский и старшее поколение — дед — смотритель маяка.

Картину представили на фестивале в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Молодой герой еще не успел ничего натворить, у него еще все впереди, средний — уже наломал дров, но есть еще возможность исправить, у старшего уже нет времени ничего исправлять. Они оказываются втроем в замкнутом пространстве, на острове, откуда не могут выбраться, и каждый через свою боль какие-то открытия для себя делает.

Это в основном мужская история, достаточно немногословная внешне, но внутренне с большими переживаниями.

- Как и где шли съемки?

- Это история про Север, Белое море. Мне очень хотелось снимать именно на Белом море, на реальном острове. Мы даже нашли некоторые варианты, но, к сожалению, это крайне тяжело логистически. То есть привезти туда группу, разместить жить там нереально. Поэтому все закончилось под Питером. Но тем не менее мы постарались сохранить максимально эту северную историю, так, чтобы внешне ничего не отвлекало, чтобы это было похоже.

Я сам родом из Карелии, родился в тех местах.

«Во время съемок в заливе было холодно, мокро, нервно»

- Как проходил кастинг к фильму?

- Есть герои, есть представление, какие они должны быть. Дальше идет кастинг, процесс отбора, проб, одиночных или же совместных.

Главного героя, мальчика Саню, сыграл актер Никита Манец — самородок. У него нет актерского образования, он еще школьник. Мне подсказал его кандидатуру второй режиссер, они с ним работали в ряде проектов. Мы отсматривали много разных мальчишек, но когда Никита пришел, мы его попробовали, и он сразу попал в десятку.

Что касается взрослых, то тоже был кастинг. Актеры ведь люди занятые. И часто даже если ты кого-то хочешь к себе в картину, то он может быть занят в это время. С Борисом Сергеевичем Галкиным (исполнитель роли смотрителя маяка — авт.) у нас все сошлось, и актерские, и человеческие данные.

Кастинг, не могу сказать, что был простым, но не мучительным, скажем так.

Главное с актером, даже самым именитым, чтобы ему понравилась история. Второй этап — это разговор с режиссером. Я съездил к Борису Сергеевичу домой, он послушал меня, как я это вижу, что хочу рассказать, и мы нашли быстрый контакт, потому что у меня у самого актерское образование первое, закончил Щукинское училище. Поэтому мы с актерами говорим на одном языке, таком птичьем, профессиональном. Сложностей не было. Сложно было, чтобы график совпадал у всех. Работали душа в душу.

- Как вам работалось с Борисом Галкиным?

- Он человек талантливый, с большим опытом.

Конечно, были какие-то рабочие моменты, когда и усталость сказывалась, и природа подкинула нам проблемы. Например, когда мы должны были снимать шторм, а, к сожалению, не все вошло ленту, нужно было работать на живой воде, а шторм нужно было воссоздавать искусственно. Но в эту смену начался настоящий шторм, снесло пол Питера. А мы снимали это в заливе. И там было холодно, мокро, нервно, и все в очень большом темпе. Это все его раздражало, потому что он привык к другим условиям съемочным, когда есть время обсудить, подумать и снимать. Но в целом все было прекрасно.

Море и кино-собака

- Расскажите о собаке, которая играет в фильме.

- Это лучший артист в картине! Это кино-собака, она очень много снимается. У нее очень много ролей, наверное, больше, чем у Бориса Сергеевича Галкина за всю жизнь. Она дрессированная, но на съемках она была с хозяйкой. Конечно, это животное, поэтому были сложности, когда, например, шторм, вода, ветер. Но тем не менее это замечательный пес, зовут его Дорри.

- Достигли ли вы цели, которую ставили изначально при съемках фильма?

Сейчас дебютант работает еще над несколькими проектами Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Когда начинаешь писать сценарий, то есть идея какая-то. Когда сценарий уже написан, то получается, что идея уже другая, не та, которую ставишь изначально, но не хуже. То же самое происходит дальше — когда пишешь сценарий, когда снимаешь и когда монтируешь. Это три разных истории и они каждый раз дополняют друг друга. Основная идея фильма оформилась только после монтажа. Потому что монтаж это такая штука, что ты можешь сделать из материала разные вещи абсолютно.

Картина была уже в прокате и даже по ТВ прошла. Я иногда читаю статьи и критики находят то, что вообще не закладывалась. И я думаю, какие они умные, а я дурак.

- Съемки природы в картине впечатляют…

- Второй план снимал оператор выпускник ВГИКа Александр Родин. Это тоже его дебютная картина. Мы учились в параллели, поэтому я и пригласил его. А что касается визуального момента, конечно, это все заложено в сценарии. Море — это переживания мальчика. Потом затишье… Сам материал подсказывает, как это должно быть. Все это как пазлы собирается в картину.

На очереди - сериал для НТВ и комедия

- Сейчас вы работаете еще над одним проектом, расскажите о нем.

- На самом деле мы уже закончили работу, сейчас уже идет сдача на канал. Это сериал, 12 серий для НТВ, история про следственный комитет, про различные преступления, с которыми приходится разбираться.

Когда он выйдет, я не знаю. Но надеюсь, что в ближайшее время.

Сейчас работаю еще над одним проектом, это будет комедия. Сейчас только самое начало. Скоро начнем искать локации, пройдет кастинг.

- Вы себя видите больше как актер или как режиссер, или же будете совмещать два амплуа?

- Я в самом деле немного отошел от актерской деятельности. Больше я сейчас с другой стороны нахожусь. Но если я пойму, .что какая-то роль на меня хорошо ложится, почему бы нет, я бы с удовольствием сыграл. Просто пока не было такой возможности — шли достаточно плотные съемки, что полного метра, что сериала.

Конечно, режиссура мне больше нравится, потому что я себя там чувствую более свободным. У меня есть возможность принимать различные решения, как я это хочу сделать. В актерской профессии ты себя можешь проявить, но ничего не волен поменять. А режиссура позволяет создавать свой мир, придумывать и воплощать его, поэтому здесь мне интереснее.

- Проекты, которые вы снимаете, получили государственное финансирование?

- Картина «У самого Белого моря» получила государственный грант в Министерстве культуры. Плюс участвовал Мосфильм.

Что касается сериала — это коммерческий проект НТВ и телекомпании «КИТ».

- В данном случае кинокомпания регламентирует как-то тематику?

- Телекомпания отбирает сценарий. То есть они читают краткую историю, предложенную автором. Если им нравится, то они предлагают сотрудничество, автор начинает расписывать. Я советуюсь периодически и принимаю какие-то правки от канала. Но такого заказа, что, например, нужно что-то снять про Следственный комитет или что-то еще, нет, как правило. Главное, чтобы история была интересна.

- Есть ли вообще какая-то цензура в современном кино?

- Конечно, продюсер имеет полное право вносить правки, это их продукт, они его финансируют. Они имеют право вмешаться и в монтаж, и в сценарий. Главное, найти какой-то консенсус, чтобы не было противоречий и скандалов.

СПРАВКА «КП»

Александр Зачиняев. Родился 10 июля 1990 года в Кондопоге Карельской АССР. Российский актер театра и кино, режиссер, сценарист. Кандидат в мастера спорта по лыжам. В 2011 году окончил Театральный институт им. Щукина при Театре им. Вахтангова, курс В.П. Поглазова. В 2019 году окончил сценарно-режиссерский факультет ВГИКа, курс В.И. Романова и В.С. Калинина.

С 2011 года - актер Нового московского драматического театра п/р В.В. Долгачева, среди его работ: «Улыбки летней ночи» - Хенрик; «Чудо святого Антония» - Полицейский. Сотрудничал с Московским театром комедий: «Номер 13». Играл в антрепризе: «Двое на качелях» - Джерри. Александр Зачиняев в кино С 2007 года снимается в кино. Исполнил роли в картинах «Пятницкий» (Иван Миронов), «Пыльная работа» (Жора), «Кодекс чести-6» (Виктор Молотов), «Агентство О.К.О.» (Макс), «Регби» (Антон Носков).