Курский Роспотребнадзор просит не отправлять простуженных детей в школу и детсад

Специалисты не советуют заниматься самолечением Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новогодние каникулы закончились, а это значит, что большинство детей вернулись в организованные коллективы. Ежегодно в это время увеличивается и темп прироста заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в первую очередь среди детей, отмечают в Роспотребнадзоре.

При первых признаках простуды - вызывайте врача

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 6656 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, в том числе 19 случаев гриппа. Больше половины заболевших - дети до 14 лет.

- Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в школу или детский сад. Самолечение при гриппе недопустимо! При первых признаках вирусной инфекции – обратитесь к врачу! Именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение, - призывают курян специалисты регионального Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства в частности рассказали об опасности гриппа, который считается острой респираторной вирусной инфекцией:

- В отличие от других ОРВИ, заболевание гриппом чревато развитием серьезных осложнений, которые не только нарушают работу организма, но и опасны для жизни. По данным ВОЗ, ежегодно в мире гриппом заболевает до одного миллиарда человек, а от его осложнений умирает около 500 тысяч человек.

Осложнения могут дать знать, когда вы уже забыли о болезни

Иногда осложнения гриппа носят отсроченный характер, проявляются спустя некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции.

Наиболее часто встречаются осложнения со стороны дыхательной системы.

К врачу нужно обратиться в ближайшие 48 часов после обнаружения первых признаков простуды Фото: Светлана ВОЛКОВА

Самое характерное из них - пневмония, которая нередко сопровождается острой дыхательной недостаточностью с летальностью до 40%, даже при проведении своевременного квалифицированного лечения.

Также часто развиваются синусит, трахеит, бронхит, нередко к ним присоединяется воспаление ЛОР-органов. Например, отит, который в некоторых случаях приводит к полной потере слуха.

Еще одним смертельно опасным осложнением гриппа считается острый респираторный дистресс-синдром. Это иными словами нарушение барьерной функции легочной ткани. На фоне этого осложнения также возникает дыхательная недостаточность, нередко несовместимая с жизнью.

Со стороны сердечно-сосудистой системы могут развиться миокардит и перикардит, со стороны мочеполовой системы - гломерулонефрит.

Поражение центральной нервной системы проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью и рвотой.

О поражении периферической нервной системы свидетельствуют радикулярные и другие невралгические боли.

При развитии отека мозга, геморрагического энцефалита у больного возникают судороги и расстройство сознания. Такие осложнения нередко приводят к смерти.

Особенно опасны осложнения гриппа для детей до года, взрослых старше 60 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Единственное надежное средство профилактики гриппа и его осложнений - вакцинация, считают медики. Оптимальное время для ее проведения - период с сентября по ноябрь.

Лучший способ избежать осложнений - вакцинация Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подхватили простуду? Оставайтесь в постели!

Если по каким-либо причинам вакцинацию провести не удалось, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены.

Они таковы:

Во время подъема уровня заболеваемости гриппом постараться не посещать общественные места, не контактировать с больными людьми.

В случае подозрения у себя вирусной инфекции, в течение ближайших 48 часов обратиться к врачу.

Ни в коем случае не заниматься самолечением. Это может быть не только бесполезно, но и опасно.

Не пренебрегать лечением, которое назначил врач, своевременно принимать назначенные лекарства.

Обязательный пункт в профилактике развития осложнений - соблюдение постельного режима во время болезни.

Важно понимать, что часто причина тяжелых осложнений вируса гриппа - это несвоевременное обращение за медицинской помощью, отказ от лечения и вакцинации. Берегите себя, соблюдайте меры личной профилактики!