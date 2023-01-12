За неделю в регионе более четырех тысяч человек заболели ОРВИ

Поликлиники по-прежнему работают в авральном режиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе растет число случаев ОРВИ. Поликлиники работают в авральном режиме, к обслуживанию вызовов подключились даже волонтеры-студенты медвуза.

По статистике ОРВИ - растет, а ковид - падает

Всего за минувшую неделю в области зарегистрировано 4008 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 31 случай гриппа. Почти половина всех больных - дети до 14 лет.

А вот новые случаи ковид пошли на убыль. В регионе ежедневно регистрируют до десяти новых ковид-больных.

- В дальнейшем ожидается рост заболеваемости ОРВИ, прежде всего, среди детей, - рассказали в Роспотребнадзоре Курской области. - Это связано с возращением в организованные коллективы после новогодних каникул. Поэтому, чтобы не заболеть ОРВИ и гриппом Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует жителям области не снижать внимания к соблюдению мер личной профилактики.

Занимайтесь спортом и проветривайте помещение

Курянам советуют:

- чаще мыть руки с мылом или использовать средства для обработки рук с антибактериальным компонентом;

- прикрывать рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания;

- избегать контакта с больными людьми, воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

- придерживаться здорового образа жизни, чаще совершать прогулки на свежем воздухе, избегать переохлаждений и сквозняков, заниматься физкультурой и спортом;

- проветривать и делать влажную уборку в помещениях.

- Помните, что своевременное обращение за медицинской помощью при возникновении первых признаков острой инфекции респираторного тракта, отказ от самолечения и выполнение рекомендаций врача в полном объеме позволит предупредить тяжелые осложнения ОРВИ и гриппа, - говорят медики.

Морозная погода отступает

В Курской области продолжает держаться морозная погода. Однако по прогнозам синоптиков Старый Новый год - 13 января - в регионе станет фактически последним в череде холодных январских дней.

Так, 13 января в Курской области будет облачно с прояснениями. Пройдет слабый снег. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура - ночью 6-11°, днем 1-6° мороза.

Начиная с выходных в регион придет потепление.

Однако медики советуют одеваться курянам по погоде, чтобы избежать обморожения. Обязательно носите шапку, шарф и перчатки или варежки. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают.

Как только на прогулке вы почувствовали, что замерзаете, как можно скорее зайдите в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд, чтобы согреться.

И наконец прячьтесь от ветра – вероятность обморожения на ветру намного выше.

Еще один важный совет: перед выходом на мороз на продолжительное время плотно поешьте – вам может понадобиться энергия.