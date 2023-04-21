Курский драмтеатр поставил авангардный спектакль по Чехову

Автор постановки - молодой режиссер, преподаватель актерского мастерства Алексей Воронцов

21 апреля на Малой сцене Курского драмтеатра - премьера авангардного спектакля по произведениям Антона Чехова «Мысли в моей голове».На сцене оживут герои чеховских рассказов: «Длинный язык», «Брак через 10–15 лет», «Толстый и тонкий», «Гость», «Антрепренер под диваном», «Размазня», «Хирургия». Советуем их прочитать до похода на премьеру.

Хотя в Курске театральная жизнь в последнее время кипит, такого вы еще, поверьте, не видели! Пока в пластическом театре «3Д» билеты раскупают на несколько месяцев вперед, а в ТЮЗе прогрессивные постановки ставит вернувшийся из Москвы с дипломом «Щуки» режиссер Андрей Золотухин, драматический театр тоже удивляет новаторской идеей.

По заказу его директора Сергея Конева здесь восстановлен спектакль 2016 года, который родился как курсовая работа студентов актерского отделения колледжа культуры. Поставил его молодой режиссер, преподаватель актерского мастерства Алексей Воронцов, под руководством народного артиста России Юрия Бурэ. Из декораций на сцене только скамейки, из реквизита - череп, вырванные страницы из книг и крест, а сценические костюмы – простые джинсы и водолазки. И все это в сопровождении музыки французского композитора легендарного фильма «Амели» Яна Тирсена.

Кроме 21 апреля спектакль также запланирован на 11 и 16 мая. Билеты можно приобрести в кассе театра или на сайте. Доступна Пушкинская карта.