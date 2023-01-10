5 миллионов 100 тысяч рублей: к курянину, обвиняемому в убийстве супругов, предъявили три иска о компенсации морального вреда

Охотник признал себя виновным Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском областном суде слушают громкое дело против 65-летнего местного жителя.

Все произошло на глазах у маленького ребенка

Шокирующий случай произошел 12 сентября прошлого года. Пенсионер из села Большое Должаное Октябрьского района Курской области двумя прицельными выстрелами из охотничьего ружья убил своих соседей - мужа и жену. Причиной стали натянутые отношения с супругами, а масла в огонь подлил очередной конфликт, который произошел накануне жестокой расправы. Супруги погибли на месте. Все произошло на глазах маленького сына супругов. Мальчику на тот момент не было и двух лет.

Сейчас ребенок находится у временной опекунши. Женщина рассказала, что после случившегося ребенок первое время не шел на контакт, плакал ночью, и до сих пор пугается салютов и выстрелов.

- Однажды услышал стрельбу в кино и расплакался, - говорит опекун.

Адвокат просил учесть возраст и состояние здоровья подсудимого

Пенсионера судят по статье «Убийство» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В суде государственный обвинитель в прениях попросил назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В ходе разбирательства гражданские иски о компенсации морального вреда были заявлены дочерью погибшего мужчины – она требует три миллиона рублей, представителем прокуратуры в интересах маленького сына погибших – два миллиона рублей, а также крестной малыша – сто тысяч рублей.

10 января в областном суде завершилось судебное следствие, состоялись прения сторон, подсудимому дали последнее слово.

Его адвокат Дмитрий Авдеев в прениях заявил, что прокурор не в полной мере учел возраст и состояние здоровья пенсионера. Защитник сказал, что считает запрашиваемое наказание — 15 лет колонии - чрезмерно суровым и просил применить ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) или назначить самое минимальное, предусмотренное санкцией инкриминируемой статьи (от восьми лет лишения свободы), рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

«Убийство совершил из-за постоянных придирок и оскорблений»

По словам гособвинителя – старшего прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Курской области Дмитрия Шиханова, подсудимый и погибший почти всю жизнь прожили в соседних домах, но спор из-за куска земли испортил не только отношения между ними – поломанными оказались их судьбы и судьбы их семей, а особенно – ребенка, оставшегося круглым сиротой.

- В Уголовном кодексе России статья об ответственности за убийство неслучайно помещена первой в Особенной его части. Это преступление посягает не просто на права, а на само существование человека, его последствия – смерть – никак не устранить и не загладить.

Трагичны обстоятельства случившегося и для самого подсудимого, начинающего понимать, какое зло он причинил, которому в соответствии с требованиями закона предстоит понести строгую ответственность за содеянное, - заявил в прениях гособвинитель. - Подсудимый полностью признал себя виновным в совершении этого преступления, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказался от дачи показаний в суде, однако после оглашения своих показаний на стадии досудебного производства по делу в полном объеме подтвердил их достоверность, указав, что убийство совершил из-за постоянных придирок и оскорблений со стороны женщины, которую полностью поддерживал ее муж.

Прокурор просил признать пенсионера виновным и назначить ему 15 лет в ИК строгого режима с ограничением свободы на год.

Судебный процесс продолжается.