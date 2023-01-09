На вызов с музыкой: в курской полиции запели служебные собаки

Талант сначала прорезался у Кросса, а затем он научил мастерству и своего брата Фото: УМВД России по Курской области.

В Курске служебный пес Кросс со своим братом Карлисом стали настоящими героями - их узнают на улице и показывают по ТВ. Дело в том, что они не просто ловят преступников, а несут свою службу с песней.

Немецкие овчарки Кросс и Карлис не только служат в полиции, но еще и поют… причем, прямо на службе. Четвероногие друзья дружно подпевают полицейской сирене, стоит ей только зазвучать. А вот на обычную музыку животные реагируют спокойно, то есть никак.

По всей видимости, дружным воем под сирену они подтверждают, что готовы идти по следу и никто от них не скроется.

Как выяснилось, сначала талант певца обнаружился у Кросса. Произошло это на одном из вызовов, когда полицейская машина уже мчалась на место ЧП.

Нужно было срочно поспеть на место происшествия, поэтому полицейский экипаж включил «мигалку».

- Кросс запел прямо в салоне служебной машины, - рассказывают в курской полиции об этом удивительном случае. - Пока ехали на выезд, он все пел и пел. Потом попробовали еще раз, пес снова запел, прямо на улице. После этого Кросс и стал "певцом" у нас.

Брат Кросса решил не отставать, и тоже научился петь под милицейскую сирену.

Благодаря своему таланту Кросс и Карлис быстро обрели популярность у местных жителей и в соцсетях. Служебные собаки даже стали героями сюжетов известных телекомпаний.

А полицейские экипажи в Курске теперь мчатся на срочный вызов не просто под звуки мигалки, а под музыку. В УМВД по Курской области Кросса и Карлиса оперативники теперь зовут не иначе, как "звездами".

КСТАТИ

Несколько лет назад "Комсомолка" рассказывала о Мухтаре из Ялты. Собака выступала на набережной с трубачом, да так, что можно было заслушаться. Его так полюбили местные жители, что стали называть "Хозяином набережной".

Также индийский комик и писатель из Мумбаи Рохит Наир опубликовал видео, на котором он и его собака Зои исполняют музыкальную композицию.

Пользователи сети пришли в восторг от способностей животного. За несколько дней ролик с поющей собакой Зои набрал почти два миллиона просмотров и двадцать восемь тысяч комментариев.

Теперь ряды поющих собак пополнили и четвероногие полицейские братья-овчарки из Курска.