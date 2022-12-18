Курянин отсудил у УК и фонда капремонта 322 тысячи рублей за залитую квартиру

Представитель регионального оператора просил отменить решение как незаконное, но суд отказал Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вступило в силу решение суда о взыскании с курской управляющей компании и Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» более 322 тысяч рублей за залитую квартиру.

ЧП произошло в многоэтажке по улице Асеева в Курске. Хозяин жилья обратился в Ленинский районный суд Курска, указав, что является собственником квартиры в этом доме, которую затопило.

В акте причина происшествия была указана так: «сорвало шланг на подводке к унитазному бачку в вышерасположенной квартире».

Но в суде выяснилось, что это не так, поскольку течь шла из стояка из-за аварийного состояния металлоконструкций труб. Стоимость восстановительного ремонта квартиры превысила 293 тысяч рублей.

Кроме того, госжилинспекция проверила деятельность УК. Оказалось, что согласно региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов Курской области заменить инженерное оборудование в доме должны были еще в период с 2014 по 2016 годы. - Однако эти работы выполнены не были, в квартире, расположенной над квартирой истца, есть участок незамененного трубопровода системы холодного водоснабжения (санузел), при этом идет ответвление в соседнюю квартиру, на котором и произошел разрыв ,- пояснили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В суде также выяснилось, что дом, в котором проживает курянин, 1953-1956 годов постройки, а системы канализации и водоснабжения там не ремонтировали 60 лет.

- Причиной залива квартиры истца послужило ненадлежащее содержание УК общего имущества собственников дома, а также ненадлежащий капитальный ремонт общего имущества дома региональным оператором, - к такому выводу в итоге пришел суд.

Ленинский районный суд Курска признал акт о залитии недействительным и взыскал солидарно с УК и регионального оператора в пользу курянина материальный ущерб в размере более 293 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг оценки, госпошлину, всего более 322 тысяч рублей.

В апелляционной жалобе представитель регионального оператора просил отменить решение как незаконное и необоснованное.

Но Курский областной суд оставил решение без изменения.

КСТАТИ

Правительство РФ перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Соответственно, тарифы за ЖКУ вырастут на семь месяцев раньше, чем предполагалось.

Кроме того, подписано постановление об установлении в Курской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2023 год. Документ разработан в соответствии с требованиями российского законодательства. Согласно приказу Минстроя субъектам Российской Федерации рекомендуется устанавливать минимальный размер взноса ежегодно.

В 2022 году взнос на капремонт был определен в размере 9 рублей 5 копеек на квадратный метр и в течение года не менялся. В 2023 году эта сумма составит 9 рублей 86 копеек.

- При расчетах учитывали индекс изменения размера платы за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ для Курской области на следующий год. Ежемесячные взносы за капремонт не связаны с количеством человек, прописанных либо проживающих в квартире, сумма платежа напрямую зависит от площади помещения собственника, - сказали в администрации региона.

ЗНАЙ!

В прокуратуре Курской области работает «горячая линия» по вопросу бесперебойного и качественного обеспечения энергетическими ресурсами в период отопительного сезона 2022-2023 годов, сообщает ведомство.

- О фактах перерыва или некачественного предоставления услуг газо- тепло- электроснабжения граждане могут сообщить в прокуратуру Курской области по телефону (4712) 72-52-21, либо на адрес электронной почты priem@46.mailop.ru, - сказали в облпрокуратуре.

пило.