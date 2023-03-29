Под Курском могут построить мусоросортировочный комплекс

Мусор будет поступать на сортировку из северной части Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

В администрацию Курской области поступила частная концессионная инициатива на право заключения концессионного соглашения по созданию мусоросортировочного комплекса в Курском районе.

В результате переговоров с профильными министерствами с участием представителей Российского экологического оператора согласованы технико-экономические параметры инвестиционного проекта, сообщили в обладминистрации.

Предполагаемая мощность автоматизированного мусоросортировочного комплекса составит 150 тысяч тонн в год с возможностью увеличения количества обрабатываемых отходов до 200 тысяч тонн в год. Рассматривается возможность льготного кредитования для инвестора.

- Мусор будет поступать на сортировку из северной части Курска, это зона обслуживания регионального оператора – Спецавтобазы по уборке города. Предполагается, что 30% органических отходов станут компостировать, остальной мусор – сортировать. Полезную фракцию – бумагу, стекло, пластик, будут отправлять на переработку, – рассказал заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов.

Новый комплекс разместится рядом с действующим полигоном твердых коммунальных отходов Спецавтобазы по уборке города Курска. Это позволит исключить использование незагрязненных земельных участков. Отбор вторичных фракций предотвратит захламление территории выдуваемым с полигона легким мусором. Применение метода компостирования органических отходов позволит обеспечить чистоту воздуха, обещают чиновники.

Проект концессионного соглашения уже размещен на сайте torgi.gov.ru для проведения торгов. Подать заявку на участие в них можно до 9 мая 2023 года. В случае их отсутствия концессионное соглашение будет заключено с этой фирмой в июне 2023 года.

Реализация концессионного соглашения по созданию мусоросортировочного комплекса в Курском районе позволит региону уже в 2026 году достичь 100% обработки всего объема образованных в Курской области твердых коммунальных отходов, сказали чиновники.

Проект планируется реализовать в соответствии с утвержденной в 2022 году территориальной схемой обращения с отходами Курской области. Документ предусматривает создание еще нескольких высокотехнологичных объектов для формирования устойчивой системы обращения с ТКО.

В Курском районе, кроме мусороперерабатывающего комплекса, в 2025 году будет создан объект компостирования органических отходов мощностью 80 тыс. тонн в год. В 2027 году комплексы по обработке и захоронению ТКО планируется построить в Рыльском и Октябрьском районах, в 2028 году – в Железногорском районе.

ЗНАЙ!

В Курске продолжит свою работу проект по сбору вторсырья Экотакси. Уже составлено расписание маршрутов на апрель.

2 апреля — первый маршрут:

- 10.00−10.20 — точка у входа в к-тр «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23А)

- 10.30-10.50 — пр. Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у дет.площадки)

- 11.00-11.20 — парковка ТЦ «Бумеранг» (ул.Студенческая, 20А)

- 11.40-12.00 — переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

- 12.10-12.30 — ул. Челюскинцев, 25

- 12.50-13.10 — 1-я Вишневая улица, 1 (парковка у сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

30 апреля — второй маршрут:

- 10.00-10.20 — парковка кинотеатр «Родина» (ул.Менделеева, 31)

- 10.30-10.50 — парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20)

- 11.00-11.20 — парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

- 11.40-12.00 — ул. Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»)

- 12.20-12.40 — пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенским храмом)

- 12.50-13.10 — парковка гипермаркета «Европа-29» (пр. Победы, 48).

Участники проекта напоминают, что вторсырье перед сдачей необходимо подготовить.

Работа Экотакси проходила и в марте. За март участникам проекта удалось собрать более полутора тонн вторсырья.