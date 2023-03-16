Курянин отсудил у "Квадры" 88 тысяч рублей за падение машины в яму

Автомобиль угодил в огромное разрытие вместе с водителем Фото: предоставлено пресс-службой

Вступило в силу решение суда о взыскании с ПАО «Квадра» свыше 88 тысяч рублей в связи с падением автомобиля ВАЗ 21102 в яму. ЧТО произошло 19 декабря на улице Павлова в Курске.

Испугался не на шутку

Мужчина обратился в Ленинский районный суд Курска с иском к ПАО «Квадра» о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП, и компенсации морального вреда.

Вечером 19 декабря 2021 года курянин ехал на ВАЗ 21102 по улице Павлова Курска. Внезапно в районе дома номер 6 он на автомобиле провалился в яму, которая была выкопана прямо на дороге - днем здесь вели работы сотрудники ПАО «Квадра». Автомобиль перевернулся.

ВАЗ получил повреждения. А истец просил взыскать с ответчика ущерб - свыше 195 тысяч рублей и компенсацию морального вреда – сто тысяч рублей. Мужчина признался, что пережил тяжелую стрессовую ситуацию, когда провалился на машине под землю в глубокую яму. Также истец понес судебные и почтовые расходы, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Машину вытаскивали спецслужбы

В суде автомобилист рассказал:

- Яму увидел, когда почти въехал в нее. Ехал вечером, никаких знаков и маячков не было… Когда мою машину вытащили, прибыли сотрудники специальных служб и установили бетонное ограждение.

Представитель истца добавил, что «именно бездействие ответчика повлекло ДТП». Представитель "Квадры" возражал против удовлетворения требований.

Суд выяснил, что участок дорожных работ на самом деле не был оборудован световыми гирляндами на ограждениях, что не соответствовало требованиям ГОСТа. Отсутствие освещения участка зафиксировано в акте о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги.

Требования суд удовлетворил только частично

Вместе с тем суд пришел к выводу, что причиненный ущерб должен быть рассчитан из реальной рыночной стоимости автомобиля на момент ДТП (82 тыс. руб.), за вычетом стоимости годных остатков в размере (свыше 17 тыс. рублей).

В итоге Ленинский районный суд частично удовлетворил иск, взыскал в пользу автомобилиста всего 64 тысячи рублей материального ущерба, моральный вред – 10 тысяч рублей, судебные расходы – более 12 тысяч, госпошлину – около двух тыс. рублей.

Мужчина обжаловал это решение и просил удовлетворить его требования в полном объеме.

Но 15 марта Курский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу – без удовлетворения.