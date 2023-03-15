Куряне удостоены государственных наград

Профессиональному росту способствует участие горняков в модернизации производственных процессов и освоении передовых технологий

Десять курских горняков указом президента РФ Владимира Путина удостоены государственных наград.

Почетное звание «Заслуженный геолог РФ» присвоено главному геологу МГОКа Николаю Ломаке. Почетным званием «Заслуженный работник транспорта РФ» отмечены водитель погрузчика автотракторного управления Александр Журавлев и водитель автомобиля управления грузопассажирских перевозок Валерий Кононов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены взрывник буровзрывного управления Валентин Гришанов, начальник управления по производству запасных частей Сергей Дмитриев, агломератчик фабрики окомкования Виталий Драчев, машинист экскаватора рудоуправления Вячеслав Мокрецов, мастер по ремонту оборудования центральной электротехнической лаборатории Сергей Новиков, токарь управления по ремонту механического и электроэнергетического оборудования Владимир Пузанов, машинист крана управления железнодорожного транспорта Сергей Тюкин.

На предприятии уделяется большое внимание развитию кадрового потенциала – реализации корпоративных программ обучения, проектов вовлеченности и мотивации сотрудников, наставничеству. Профессиональному росту способствует участие горняков в модернизации производственных процессов и освоении передовых технологий, отметили на предприятии.