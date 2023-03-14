На выставке «Интурмаркет» Курская область представила проект промтуризма

Промышленный туризм является важным элементом социально-экономического развития предприятия и региона

Восемнадцатая Международная туристическая выставка проходит при поддержке правительства РФ, Минэкономразвития, Совета Федерации, Госдумы, Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров России. Ее участниками стали более 700 компаний из регионов России и других стран. Интурмаркет дает уникальный шанс получить новые профессиональные знания и навыки, а также возможность укрепить существующие и установить новые деловые связи.

В рамках мероприятий выставки Курская область представила проект промышленного туризма.

Михайловский ГОК стал одним из первых предприятий в Курской области, которое разработало экскурсионные программы промышленного туризма. С момента запуска проекта в сентябре 2021 года с производственными процессами комбината познакомились около 3000 человек из разных городов страны. Из них почти 2000 гостей – дети. Юные туристы посетили комбинат в рамках индивидуальных туров, а также в ходе национального проекта для школьников «Туризм и индустрия гостеприимства».

Промышленный туризм является важным элементом социально-экономического развития предприятия и региона.

Экскурсии на комбинат помогают определиться молодежи с выбором будущей профессии.

Сейчас действуют три экскурсионные программы – «Железная руда от А до Я» для туристов от 12 лет, основной взрослый маршрут «Руда – рождение металла» и маршрут для семей с детьми от 7 лет «Семейная экскурсия». Кроме того, этой весной планируется запуск новых маршрутов.

На выставке «Интурмаркет» также был представлен проект промышленного туризма Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова, который стартовал в феврале 2023 года.