Щедрый Вторник в Курске: где пожертвовать?

В Курской области работает несколько благотворительных организаций Фото: Светлана ВОЛКОВА

Щедрый Вторник — всемирная благотворительная акция, которая проходит в конце ноября. Она объединяет миллионы людей на всех континентах, почти в ста странах мира. Акция стартовала в 2012 году как продолжение... распродаж Черная пятница и Киберпонедельник. Сегодня это мероприятие символ того, что благотворительность может стать частью нашей повседневной жизни.

Рассказываем, как куряне могут присоединиться к благородной миссии и помочь накануне наступающего Нового года другим.

Вот лишь несколько курских организаций, которые оказывают помощь нуждающимся.

"Особые" мастерские

Инклюзивный центр «Дышим вместе» помогает с социальной адаптацией людям с инвалидностью и их семьям. Для воспитанников центра работают инклюзивные мастерские, где дети и взрослые могут реализовать свои способности и даже немного заработать. При центре есть керамическая, швейная, свечная мастерские. Еще здесь проводят интерактивные уроки добра с творческими мастер-классами от "особых" мастеров.

Помочь родителям, чтобы помочь детям

Организация «Ответственное родительство» помогает мамам Курской области, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект направлен на оказание психологической помощи родителям, ведь именно от их состояния прежде всего зависит то, как чувствует себя ребенок, насколько готов преодолевать трудности на пути борьбы с болезнью. Сейчас здесь оказывают помощь и семьям, пострадавшим на Донбассе. Сделать пожертвование можно на официальном сайте heartsharmony.ru

Как стать волшебником

Благотворительный фонд «Регион-Курск» помогает многодетным малоимущим семьям, а также людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья и тем, кому необходимо платное лечение. Сейчас фонд реализует новогодний проект «Незнакомый волшебник»: собирает подарки для беженцев, малоимущих и многодетных семей региона. Пожертвование можно сделать через официальный сайт region-kursk.ru

"Ангел-хранитель" живет рядом

Благотворительная организация «Ангел-хранитель» помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также безнадзорным и пострадавшим животным.

- Мы любим родной город и хотим, что бы на его улицах не было бездомных людей и безнадзорных животных.

Конечно мы понимаем, что всем не поможешь, но мы верим, что мы сможем дать людям временный кров еду и одежду. В холодное время организовать бесплатные горячие обеды.

Так же нам не безразлична судьба безнадзорных животных и животных пострадавших от рук человека. В рамках действующего законодательства и изучив зарубежный опыт, мы решили пойти своим путем. Мы считаем, что домашнее животное не может быть бездомным, - считают волонтеры этой организации.

Узнать о том, как помочь, можно на официальном сайте http://ангел-хранитель46.рф

Наша хата не с краю

"КП" не раз рассказывала о "Группе помощи бездомным и нуждающимся Курска". Здесь оказывают поддержку людям в самых разных ситуациях. Волонтеры также организуют постоянные благотворительные обеды, помогают людям найти временное пристанище, средства на лечение, передают одежду, лекарства и продукты нуждающимся.

Каждый из нас может совершить накануне Нового года маленькое чудо и помочь другому человеку.