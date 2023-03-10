В Курской области опробуют новый тяговый агрегат

Тяговый агрегат приобретен в рамках инвестиционной программы

Новый тяговый агрегат серии НП1 опробуют на курской «магнитке».

Техника в составе поезда из десяти думпкаров перевозит за один рейс свыше 1,1 тысяч тонн горной массы из карьера на фабрики. В движение тяговый агрегат приводят 12 двигателей, общей мощностью 7 600 киловатт, расположенные на электровозе управления и двух моторных думпкарах.

Локомотивы НП1 отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к технике, работающей в открытых горных условиях. Автоматический режим набора мощности обеспечивает быстрый выход на максимальную тягу. Четыре системы торможения, усиленные магнитно-рельсовым тормозом, повышают безопасность управления составом.

Тяговый агрегат приобретен в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию горнотранспортного комплекса и повышению эффективности производства.