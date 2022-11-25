«Профессионалитет»: начало большого пути

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Сегодня большинство компаний испытывает дефицит профессиональных рабочих кадров. Для того чтобы закрыть потребности, нужно совершенствовать саму систему подготовки. Драйвером процесса формирования новых кадров выступает федеральный проект «Профессионалитет», который активно реализуется подрядными организациями на площадке сооружения энергоблоков Курской АЭС-2.

Образовательный результат

Проект стартовал в 2022 году. По итогам конкурсного отбора 70 колледжей получили право создать образовательно-производственные кластеры в 42 регионах России. В кластере выделяется колледж, который модернизируется при непосредственном участии опорного работодателя, формируется новое содержание и структура образовательных программ, создаются учебно-производственные комплексы.

«Профессионалитет» станет комплексной перезагрузкой системы среднего профобразования, которая позволит набирать абитуриентов и планировать их трудоустройство на основе объективного анализа кадровой потребности, влиять на эффективность трудоустройства, готовить кадры под запросы и потребности определенной организации.

На строительной площадке Курской АЭС-2.

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Преимущества проекта «Профессионалитет»

- Повышение конкурентоспособности молодых специалистов путем обучения в современных мастерских, созданных под условия реального производства.

- Обучение по новым экспериментальным образовательным программам, содержание которых максимально отражает производственные процессы современного предприятия.

- Непосредственное участие в процессе обучения практикующих специалистов с производства.

- Закрепление за каждым студентом наставника на производстве.

- Увеличение доли практической подготовки обучающихся.

- Создание атмосферы рабочей среды с целью будущей адаптации выпускника на рабочем месте.

- Возможность получения нескольких квалификаций в рамках освоения одной профессии/специальности.

- Гарантированное трудоустройство выпускников при условии наличия положительных рекомендаций за период обучения.

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Среднее профессиональное образование активно возвращает статус надежной опоры в жизни. Освоив современные рабочие направления, студенты могут стать хорошо оплачиваемыми специалистам, которые высоко ценятся в том числе и в атомной промышленности.

Как отметил заместитель директора по управлению персоналом Курской АЭС Сергей Белугин, для решения текущих и перспективных задач на крупнейшем в Черноземье энергетическом предприятии нужны специалисты как с высшим, так и со средне-специальным образованием. Отдел кадров КуАЭС внимательно рассматривает все резюме квалифицированных соискателей, независимо от того, являются ли они опытными специалистами, либо находятся только в начале своего рабочего пути.

- Профориентация молодых специалистов - одно из направлений деятельности Росатома. Благодаря этому опыту работать в отрасль приходят вдумчивые и профессиональные кадры. С учетом высоких темпов сооружения новых энергоблоков станции замещения Курской АЭС-2 потребность в персонале на строительной площадке также высока. «Профессионалитет» позволит подготовить специалистов строительных специальностей в ускоренные сроки, - пояснил Сергей Белугин.

Безусловно, всегда востребованы квалифицированные рабочие со специализацией: сварщик, арматурщик, монтажник, крановщик. Прием на эти вакансии ведут подрядные организации.

На площадке сооружения Курской АЭС-2 программу «Профессионалитет» активно реализуют подрядные организации АО «НИКИМТ-Атомстрой», АО «Энергоспецмонтаж» и ООО «Трест РосСЭМ». Они помогают молодым специалистам приобрести ценный опыт и найти свое призвание на сооружении объектов Курской АЭС-2.

От теории к практике

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский монтажный техникум» (ОБПОУ «КМТ») стал одним из 70 победителей конкурса в России и первым в Курской области на предоставление гранта в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров.

- Программа «Профессионалитет» у нас работает с 1 сентября 2022 года. Перспектива обучения ясна всем - трудоустройство на предприятия контура Росатома. Наш техникум сотрудничает с организациями, занятыми на сооружении Курской АЭС-2: «НИКИМТ-Атомстрой» и «Энергоспецмонтаж». Среди студентов сейчас популярны такие специальности, как мас-тер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик. Одна из ключевых инициатив проекта - переход к практико-ориентированному обучению, сокращение сроков обучения (до двух лет - для рабочих профессий и специальностей, до трех - для более технологичных), - рассказала об особенностях программы преподаватель Курского монтажного техникума Анастасия Комарова.

Программа «Профессионалитет» новая, сокращенная и зкоспециализированная. Студенты сразу идут на работу. Обучение сократилось на год. Студенты обучаются один год и 10 месяцев. Первый год - это, как правило, школьная программа 10 - 11-х классов, а второй год - это уже именно практика. Сокращение обучения не означает сокращение программы. Она стала более концентрированная - студенты за меньшее количество часов получают тот же объем информации и плюс профессиональное ориентирование.

- Мы ждем студентов Курского монтажного техникума к себе на практику. Разработаны программы производственной практики по рабочим специальностям (арматурщики, бетонщики, сварщики, геодезисты, отделочники и т. д.). В рамках этой практики студенты могут применить свои знания в решении практических задач, отточить уже имеющийся опыт и приобрести новые навыки. Предположительно, уже весной будущего года строительная площадка Курской АЭС-2 примет порядка 150 студентов, - пояснила главный специалист АО «НИКИМТ-Атомстрой» Яна Босых.

- «Энергоспецмонтаж» является одной из основных организаций в России, которая предоставляет услуги в сфере металлообработки и производства металлических конструкций. Основные профессии, которые необходимы в нашей организации, - это монтажники оборудования и электросварщики. Один из самых волнующих вопросов - о работе. Главная цель - чтобы специалист с дипломом на руках мог быстро найти достойную работу. «Профессионалитет» гарантирует трудоустройство. Теперь все зависит от самих ребят, - рассказал Борис Борисов, инструктор производственного обучения АО «Энергоспецмонтаж».

Первое знакомство

В рамках профориентации студенты первого курса техникума совершили обзорную экскурсию по выставочным залам Управления информации и общественных связей Курской АЭС в городе Курчатове. Здесь можно узнать об истории мирного атома и принципах работы современной атомной энергетики, а сложные технологические процессы АЭС наглядно демонстрируются на интерактивных экспонатах. Бывшие школьники не только получили представление о будущей работе, но и убедились в надежности, безопасности и экологичности промышленного гиганта. Подобные экскурсии являются одним из мотивирующих факторов для будущих выпускников в выборе дальнейшего профессионального пути.

Вероника Горбунова

Фото предоставлено

справка

Актуальная информация о вакансиях Курской АЭС размещена на официальном сайте Курской АЭС, на карьерном портале «Росатома», на сайте Центра занятости населения «Работа в России», в официальной группе КуАЭС в сети «ВКонтакте».

За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров КуАЭС:

+7 (47131) 5-74-80, 5-31-85.

Адрес для направления резюме: okadrov-kuaes@kunpp.ru

Прием на вакансии строительной площадки Курская АЭС-2 ведут подрядные организации.