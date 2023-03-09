Татьяна Парталюк - наставник молодых сотрудников

В современном мире женщина играет особую роль. Нередко она — и мать, и специалист, и общественный деятель.

Курянка Парталюк Татьяна Викторовна работает на Михайловском ГОКе имени А.В. Варичева практически всю свою жизнь — вот уже 32 года.

«Человек года»

Пришла она на комбинат в 1990-м на должность лаборанта по физико-механическим испытаниям управления технического контроля. В этой же должности трудится и сегодня.

А по итогам 2022 года Татьяна Викторовна стала обладателем Почетного звания «Человек года АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева». Это звание ей присвоено в номинации «Качество».

За 32 года Татьяна Викторовна в совершенстве овладела своим ремеслом и может дать ценный совет, также она зарекомендовала себя как ответственный работник, который постоянно «повышает профессиональную планку».

- В 1987 году я поступила в Железногорский техникум, в 90-м закончила его и по распределению пришла работать в ЦТЛ (Центральная технологическая лаборатория) комбината. У меня одна единственная запись в трудовой книжке. Все это время работаю в лаборатории обогащения, - рассказывает Татьяна Викторовна, - Когда пришла на комбинат, меня закрепили за опытным работником, Надеждой Юрьевной Фирсовой. То, чему она меня научила, я до сих пор применяю на практике. Сразу втянулась, понравилось. О другой профессии и не думала. У меня достойная зарплата, дружный коллектив, а главное – интересная работа, от которой я получаю удовлетворение.

Наставник молодежи

Татьяна Парталюк - наставник молодых сотрудников, руководит производственной практикой студентов Железногорского горно-металлургического колледжа, обучает навыкам по безопасному производству работ и профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям».

У нее есть чему поучиться, признают коллеги, - высокое мастерство в работе, стремление к новым знаниям, грамотное применение их на практике. Свой профессионализм Татьяна Викторовна неоднократно подтверждала в ходе межлабораторных сличительных испытаний.

Основные задачи лаборатории, где работает Татьяна Парталюк, - испытание нового оборудования, мониторинг технологических процессов фабрики. Для специалиста, увлеченного делом, – это отличная возможность постоянно быть в курсе новых способов обогащения руды.

Точность и аккуратность

Рабочая смена Татьяны Викторовны начинается с осмотра лаборатории, проверки оборудования, лабораторной посуды и средств измерения. Далее, следуя выданному наряду, специалист отправляется выполнять отбор проб. А затем начинается лабораторный процесс. Все должно быть аккуратно и точно! Необходимые инструменты всегда разложены на своих местах, поэтому руки сами знают, где что лежит.

Основной этап - подготовка проб и выполнение физико-механических испытаний и исследовательских работ, обработка, фиксация и обобщение результатов проведенных испытаний, выдача точных результатов. Важен каждый шаг, ведь малейшая ошибка может вести к искажению показателей. А значит, профессионализм лаборанта – залог успеха.

«Свою работу могу делать с закрытыми глазами»

Чтобы работа приносила удовольствие, лаборант должен быть наблюдательным, любознательным, аккуратным, рациональным.

Все это есть у Татьяны Викторовны. И именно эти качества помогают ей проводить полупромышленные и промышленные испытания, направленные на увеличение объемов производства концентрата, энегоэффективности технологических процессов, в работах по мониторингу технологического процесса, аттестации автоматизированных систем на соответствие ГОСТ.

Основные задачи лаборатории, где работает Татьяна Парталюк, - испытание нового оборудования, мониторинг технологических процессов фабрики Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На комбинате идет непрерывное обновление производственных мощностей. Как опытный специалист, она участвует в испытаниях передовых технологий и оборудования, вносит вклад в повышение качества продукции родного предприятия. Не так давно к обязанностям лаборатории добавился отбор проб и мониторинг технологических процессов на новом производстве – комплексе дообогащения концентрата. Здесь получают концентрат для последующего выпуска окатышей с улучшенными характеристиками для доменного производства и окатышей премиального класса dr-grade.

- Мне очень нравится, что здесь, на фабрике, я все знаю, а свою работу могу делать с закрытыми глазами, - говорит Татьяна Викторовна.

Язык производства для нее уже давно стал родным – она в совершенстве знает все процессы, которые проходит руда на обогатительной фабрике: от участка крупного дробления до превращения в концентрат. Как иначе, когда точек отбора продукции для анализа почти тысяча.

Вся семья связана с комбинатом

С Михайловским ГОКом связана не только рабочая биография Татьяны Викторовны. Со своим мужем Владимиром она познакомилась именно на комбинате. А сейчас здесь работает их старший сын Денис. Его специальность - электрослесарь. Младший, Святослав, учится в МИСИС. Два года назад он принял участие в пилотном проекте и был зачислен в вуз с перспективой дальнейшего трудоустройства на комбинате.

Вот так неразрывной нитью переплелась личная и трудовая жизнь Татьяны Парталюк на комбинате. Без преувеличения можно сказать, что для нее, как и для тысяч других работников этого предприятия оно стало родным.

В День 8 Марта хочется пожелать всем женщинам, чтобы их судьба, и личная, и трудовая, складывалась успешно. Здоровья, благополучия и мира!