Ледяной дождь в Курске остановил электротранспорт и отключил свет

В регионе на дорогах сильный гололед, общественный транспорт частично остановился Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала, что еще накануне синоптики прогнозировали непогоду в Курской области. 18 ноября МЧС региона сообщило, что днем 19 ноября в Курской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений.

Остановились троллейбусы и трамваи

В субботу на регион обрушились сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере области – сильный снег, снежные заносы. Местами налипание мокрого снега, сильный гололед, на дорогах гололедица. Порывы ветра достигли 20 метров в секунду.

В центре города, на улице Красной Армии ураган сломал дерево, которое упало на контактную сеть. В городе в середине дня остановились трамваи и троллейбусы из-за того, что обледенела контактная сеть городского электротранспорта.

Движение по маршрутам приостановлено до устранения последствий обледенения, - сказали коммунальщики.

Дороги будут убирать ночью и рано утром, сказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Днем дорожники и коммунальные службы посыпали местами противогололедными материалами пешеходные дорожки, тротуары, проезды на придомовых территориях жилых домов. Но, как сказали чиновники, основные работы будут выполнять ночью и рано утром.

Вручную дорожники очищают остановки общественного транспорта.

Без света остаются около семи тысяч курян

19 ноября из-за ледяного дождя электроснабжение пропало в ряде населенных пунктов Обоянского, Беловского, Льговского и Конышевского районов Курской области, сообщили в администрации региона.

Ремонтные бригады работают. Восстановить электроснабжение планируют до шести часов вечера.

По состоянию на 17.00 электроснабжение во Льгове восстановлено полностью. Но света нет еще в трех муниципальных образованиях.

В Курском районе под отключение электроснабжения попали десять населенных пунктов (частично), 276 домов, население 488 человек, из них 125 детей.

Курчатовский район: под отключение электроснабжения попали 1165 домов, население 2770 человек, из них 638 детей.

Глушковский район: под отключение электроснабжения попали всего 723 дома, население 1538 человек, из них 312 детей.

Во Льгове под отключение электроснабжения попали пять улиц (ул. Титова, ул. К. Либкнехта, ул. Маяковского, ул. Гоголя, ул. Полуянова), 308 домов, население 1006 человек, из них 98 детей. (Восстановлено в 16:45).

Касторенский район: под отключение электроснабжения попали 209 домов, население 257 человек, из них 86 детей.

Мантуровский район: под отключение электроснабжения попали семь населенных пунктов, 190 домов, население 310 человек, из них 92 детей.

Медвенский район под отключение электроснабжения попали 900 домов, население 1968 человек, из них 631 детей.

Всего под отключение света попали в регионе 3463 дома, население 7331 человек, из них 1884 детей.

На дорогах разворачивают пункты обогрева

Чтобы оказать помощь водителям в ГУ МЧС России по Курской области разворачивают специальные пункты обогрева. Два из них готовы к работе, один уже развернут на базе восьмой пожарно-спасательной части.

Тротуары превратились в каток Фото: Светлана ВОЛКОВА

В пунктах обогрева есть места для отдыха, приема пищи, обогревательные приборы, зарядные устройства для мобильных телефонов. Они рассчитаны на одновременный прием до 56 человек.

Спасатели напоминают, в период межсезонья и сильных осадков нужно особенно внимательно соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Не совершать резких маневров. Если вы стали свидетелем происшествия на дороге, не оставайтесь в стороне: предложите помощь пострадавшим, при необходимости вызовите спасателей по номерам 101 или 112.

КАК ПОГОДКА?

По прогнозам синоптиков дождь со снегом будет идти в регионе несколько ближайших дней. Сохранятся сильные порывы ветра.