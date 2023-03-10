Состоялся форум благотворителей «Времена не выбирают — выбирают как действовать»

Представители Компании «Металлоинвест» рассказали, что несмотря на новые вызовы в 2022 году реализованы все намеченные планы в области внешних социальных инвестиций и благотворительности Фото: предоставлено пресс-службой

Сектор благотворительных фондов и НКО вступил в 2023 год не в лучшей форме. Многие крупные российские компании сократили программы корпоративных пожертвований.

Но сектор работает.

О способах адаптации секторашла речь на ежегодном форуме, организованном Forbes. В частности, представители Компании «Металлоинвест» рассказали, что несмотря на новые вызовы в 2022 году реализованы все намеченные планы в области внешних социальных инвестиций и благотворительности. На эти цели было направлено 5,4 млрд рублей.

- Несмотря на новые вызовы, философия Компании остается неизменной – в 2022 году в фокусе Металлоинвеста оставались программы по поддержке и развитию медицины, образования, спорта, городской инфраструктуры и общественных пространств, корпоративного волонтерства, – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Приоритет отдается системным долгосрочным программам.

Так, приобретено современное оборудование для Железногорской городской больницы. Четыре тысячи ноутбуков поступило школьникам Белгородской области в рамках проекта создания непрерывной системы развития навыков для цифровой экономики. Поступили инвестиции в создание нового общественного пространства для отдыха горожан в Губкине – долины ручья Теплый Колодезь.

Партнерские проекты совместно с Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» направлены на трансформацию промышленных городов, которая включает повышение качества жизни, создание комфортной городской среды и предоставление новых возможностей для активных людей, готовых менять жизнь города к лучшему. В рамках этих направлений реализуются такие проекты, как программа «НКО-Сократ», грантовый конкурс «АРТ-ОКНО», «Класс от маэстро», «Культурная афиша», #ВСЕНАСПОРТ.