Курянин восстановил истории земляков-участников Сталинградской битвы

В Курской области немало памятных мест, связанных с Великой Отечественной Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин Николай Круглов — любитель военной истории. Он занимается изучением архивных материалов военной поры, ищет всевозможные упоминания о земляка-фронтовиках. По своей инициативе он восстановил истории курян, принимавших участие в Сталинградской битве, и любезно поделился находками с нашей редакцией.

К исследованию подтолкнул рассказ с открытой концовкой

А подтолкнул его к этому мини-исследованию рассказ писателя-фронтовика Виктора Некрасова "Вася Конаков". Писатель-фронтовик, он же гвардии капитан Некрасов, описал в этом произведении реальные факты и своего товарища-сослуживца - командира пятой стрелковой роты лейтенанта Конакова Василия Кузьмича.

- Меня заинтересовала судьба офицеров после их расставания в 43-ем. Преклоняюсь перед поисковиками, поднимающими останки бойцов на полях былых сражений и устанавливающими их имена. Поскольку мой возраст не позволяет в полевых условиях участвовать в этой важной и нужной работе, попытался - "на удаленке".

Гвардии капитан инженер Некрасов воевал вблизи Мамаева кургана, здесь заслужил боевую награду. С Василием Конаковым он подружился во время тяжелых боев в разрушенном городе и оставил нам эти воспоминания, которые вышли в свет уже после войны — в 1961 году. Правда, автор не знал, как сложилась судьба сослуживца.

Восстановил путь бойца по электронному банку документов

- Благодаря обобщенному компьютерному банку данных, созданному Министерством обороны Российской Федерации и электронному банку документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» удалось выяснить биографию и боевой путь славного офицера Конакова. Родился Василий в старинном селе Кулясово Атяшевского района Мордовии в 1918 году. В Красную Армию был призван еще до войны. За подвиги в Сталинградской битве его наградили орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда», - рассказывает Николай Круглов. - После лечения в госпитале он продолжил бить врага в 227 гвардейском стрелковом полку 79 гв. СД, награжден медалью «За отвагу». В соответствующем наградном листе кратко описан совершенный подвиг: в боях с 18 по 22 июля 1943 г., командуя ротой, подбил один танк, отбил три атаки противника, лично уничтожил до 25 гитлеровцев, взорвал склад боеприпасов. Вдохновлял своих подчиненных на совершение подвигов.

Осенью 43-го старший лейтенант Конаков второй раз был тяжело ранен и почти три месяца лечился в госпитале. В военных донесениях появилось сообщение, что он пропал без вести в Днепропетровской области. После выздоровления Василий продолжил воевать в 429 стрелковом полку 52 СД. Отличился он в наступательных боях на территории Югославии, где заслужил орден Отечественной войны II степени. Немного не дожил гвардии капитан Конаков до Великой Победы, в завоевание которой он внес свой неоценимый вклад. Умер он от ран 8 марта 1945 года и похоронен в Венгрии на русском воинском кладбище селе Вертешбоглар.

Новые подробности о курянах

Как оказалось, в 1047 стрелковом полку, где служили Некрасов и Конаков, автор рассказа и его товарищ — лейтенант Конаков, воевал курянина Николай Ломов. Он также защищал Сталинград.

Лейтенант Григорьев числился без вести пропавшим, но выяснилось, что он погиб под Сталинградом в 1943 году Фото: из открытых источников

Николай Григорьевич был командиром стрелковой роты 1047 СП 284 стрелковой дивизии. На момент Сталинградской битвы курянину было 33 года. Он похоронен на Мамаевом кургане. А в Курске, как выяснил наш читатель, до войны Ломов жил в живописном месте, в центре города, в доме 45 по улице Почтовая, прямо у реки Кур.

- 3 декабря в России отмечают День Неизвестного солдата. В Книге Памяти Курской области читаем – лейтенант Григорьев Иван Кузьмич 1914 года рождения пропал без вести. Благодаря современным информационным технологиям мне удалось выяснить, что он был командиром артиллерийской батареи в 284 стрелковой дивизии и погиб 29 января 1943 года под Сталинградом. Проживал Григорьев в Курске на улице Димитрова, 52, - выяснил Николай Круглов. - Другой курянин - заместитель командира вышеупомянутой 284 СД подполковник Машошин родился в 1899 году под Курском в селе Виногробль. Федор Алексеевич награжден высокими правительственными наградами, демобилизован в звании полковника в 1953 году.