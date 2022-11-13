Курский казначей собрал уникальную коллекцию банкнот

Часть коллекции курянина выставили в музее, остальное можно увидеть онлайн Фото: Даниил НАЙХИН

Курянин Евгений Подосинников, доцент, преподаватель и... сотрудник Федерального управления Казначейства по Курской области, умело сочетает хобби и работу. И то, и другое напрямую связано… с деньгами.

«Срок жизни» бумажных денег недолог

Евгений Юрьевич — известный в Курске бонист. В частности, он собрал уникальную коллекцию банкнот и бумаг, так или иначе связанных с историей российского Казначейства. К 30-летию ведомства коллекцию Подосинникова представили на экспозиции в Курском краеведческом музее. Музейщики дополнили выставку экспонатами из фондов — деревянными счетами, счетными машинками «Феликс», старинными кожаными кейсами финансистов, в которых когда-то финработники переносили ценные бумаги.

Сейчас все это — лишь артефакты прошлого. Да и сами бумажные деньги и бумаги давно ушли на второй план, превратившись в 21 веке «цифру».

"Казначейскую" коллекцию курянина выставили на экспозиции в музее Фото: Даниил НАЙХИН

Поэтому банкноты все больше становятся уделом коллекционеров.

- Бонистика — это прикладная историческая отрасль. Все мы знаем, что бумажные деньги быстро изнашиваются и выходят из обращения. Если металлические монеты могут быть до 30 лет в ходу, то бумажные денежные знаки — от года до двух лет. И то, если это крупный номинал. К ним мы относимся, конечно, более бережно, если это одна или пять тысяч рублей, например, - рассказывает коллекционер.

Увлечению положила начало необычная находка — в центре Курска в районе улицы Мирной курянин обнаружил немецкую серебряную марку. Монета, скорее всего, принадлежала оккупационным войскам, которые во время Второй мировой войны стояли в Курске. С нее и началась коллекция.

Работа и хобби

Решение собирать старинные банкноты у Евгения возникло, когда 17 лет назад финансы стали его профессией - он пришел на работу в Управление Казначейства по Курской области. Здесь он увлекся изучением истории финансовых органов России.

- Мне было удивительно, почему Казначейство в 1917 году упразднили, а на денежных знаках остались упоминание о ведомстве и казначейский знак. Также обратил внимание, что местные и муниципальные дензнаки содержат упоминание работников и должность их называлась «казначей», - говорит Евгений. - С тех пор основной упор я делаю на бумажные деньги и финансовые документы, хотя монеты тоже собираю.

Монеты коллекционировать и хранить легче, так как это металл, а с бумажными знаками нужно более осторожно обращаться. Вообще, хобби интересное. Я считаю, что у каждого человека должно быть какое-то увлечение. Нужно не только хорошо работать, но и отдыхать.

Евгений работу и хобби счастливо совмещает. Так, только его «казначейская» коллекция включает в себя более 200 уникальных экземпляров.

В коллекции только одна копия - полмиллиона 90-х годов Фото: Даниил НАЙХИН

Среди них — всего лишь одна копия — банкноты в 500 тысяч рублей образца 1995 года. Оригинал в идеальном качестве стоит около ста тысяч рублей. Хозяин коллекции признается, что очень хотел бы раздобыть оригинал, но пока это «слишком накладно для семейного бюджета»:

- Некоторые коллекционеры мне предлагали эту банкноту за половину стоимости. Но даже по такой цене это дорого.

По банкнотам можно изучать историю

В «казначейской» коллекции представлены банкноты и финансовые документы, вышедшие из обращения. Все они в идеальном качестве, без разрывов, заломов и представляют историческую ценность.

Вообще, как говорит бонист, по банкнотам можно запросто изучать историю и даже писать научные статьи, что он, собственно говоря, и делает.

В 2020 году вместе с товарищами Евгений Юрьевич провел немало времени в архивах Курской области. Был собран большой материал для сборника Министерства финансов «Наркомфины в годы войны». Сборник рассказывает о работе финансовых органов СССР в годы Великой Отечественной войны.

Любопытный период с точки зрения бониста и Гражданская война:

— Это было сложное время и в политической, и в экономической жизни нашей страны. Кто смотрел фильм «Свадьба в Малиновке», помнят, как там расплачивались разными купюрами. А один из героев произносит такую фразу: «Возьми! Я себе еще нарисую».

В коллекции - банкноты разных периодов Фото: Даниил НАЙХИН

Действительно, после 1917 года ситуация была непростая, в стране ходили разные денежные знаки и бумажные, и металлические.

Вот, например, интересный экземпляр — белогвардейцы напечатали эти деньги в Англии. Но их не удалось пустить в оборот, они были сожжены. Остались только единицы у коллекционеров, - рассказывает Евгений Юрьевич об одном из экспонатов своей коллекции.

В некоторых банкнотах яркость красок печати говорит, например, о продвижении «красных» и «белых». Иногда краски для печати денег не хватало из-за того, что ее не могли попросту подвезти вовремя, так как шли ожесточенные бои. Но деньги продолжали печатать!

Или взять банкноты новейшей истории. Многие помнят у себя в кошельке бумажные деньги в сто тысяч или даже в 500 тысяч рублей одной купюрой. Такие ходили в России в 90-е.

Инфляционные деньги — это вообще отдельная тема для коллекционера. Немецкие марки, деньги Зимбабве - триллионы долларов! Гиперинфляция знакома, например, и жителям Словении. Об этом Евгений рассказывает своим студентам на лекциях.

Медная печать и листы «керенок»

Есть в коллекции курянина и особые экспонаты. Например, медная печать с надписью «Курская губерния». Ее прикладывали к расплавленному сургучу. Такая печать была одним из рабочих инструментов финработника. Печать к Евгению попал из Крыма. Его подарили коллекционеру коллеги-историки.

Еще один ценный подарок курянину сделали друзья-коллекционеры — это разрезные листы «керенок». В Санкт-Петербурге был обнаружен большой клад с целым пластом неразрезанных банкнот в идеальном состоянии. Часть листов досталась Евгению.

Фавориты в коллекции для курянина — ряд банкнот периода Гражданской войны.

Или вот, например, квитанция Центрального Курского казначейства и вверху справа надпись «1829 год».

Много в коллекции и различных денежных знаков советского периода и периода белогвардейской эпохи. Это и квитанции, и финансовые документы, которые вели финансовые работники. На одной из квитанции, например, слово «Казначество» зачеркнуто, а вверху надпись - «Горфинотдел». То есть Казначейства уже не было, и средств для печати новых бланков — тоже. Поэтому в ход шли старые квитанции, где просто перечеркивали слово «Казначейство».

Интересный экземпляр — и казначейский знак с попыткой воспроизвести портрет рабочего-пролетария.

А у некоторых банкнот, в основном дореволюционной эпохи, - весьма внушительный размер. Глядя на такие «простыни» невольно возникает мысль, это какой нужен кошелек, чтобы такую банкноту туда поместить!

Дензнаки уходят в прошлое

Сегодня бумажные деньги все больше уходят в историю. И, пожалуй, только фанаты этого хобби могут определить ценность вышедших из обращения «бумажек». Некоторые могут дать оценку даже по обычному фото.

Банкноты хранят очень бережно - в специальных альбомах между пластиковыми листами. Ведь ценность экспоната определяется прежде всего сохранностью — любой загиб или разрыв влияет на стоимость.

- Каждый дензнак имеет свою ценность, даже если он вышел из употребления! - утверждает бонист.

К сожалению, музейное пространство ограничено, и всю коллекцию Подосинновикова здесь представить оказалось невозможным.

Но на помощь приходит цифровизация - полностью банкноты и ценные бумаги из коллекции курянина можно посмотреть в облаке. Кроме того, Евгений Юрьевич создал электронный ресурс, который содержит научные статьи, полезные ссылки и даже программное обеспечение для коллекционеров. Здесь можно хранить свою коллекцию в электронном виде и делиться скан-копиями с такими же фанатами этого хобби.

Деревянные счеты и счетную машинку "Феликс" сегодня можно увидеть разве что на выставке Фото: Даниил НАЙХИН

- Сейчас казначеи не работают с бумажными деньгами, только с лицевыми счетами. А сердце Казначейства — это сервер, и у каждого работника есть электронная подпись. Никто теперь от руки ничего не подписывает. А в конце дня каждый работник свою электронную подпись пломбирует. И это не смотря на то, что здание охраняется. Электронная подпись хранится отдельно, чтобы не попустить несанкционированного использования. Для меня работа и хобби - это удачное сочетание. Так что основная изюминка коллекции состоит в том, что здесь представлены исключительно документы и банкноты, где упоминается Казначейство, - резюмирует курянин.

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ЗНАЙ!

Первое упоминание о Казначействе в России относится к временам правления Ивана Грозного. Казначей был хранителем государственных ценностей, казны, но не обязательно госсулужащий.

В 1917 году история российского Казначейства прервалась. 8 декабря 1992 года органы Казначейства возобновили свою работу по Указу тогдашнего Президента РФ Бориса Ельцина.