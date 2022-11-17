"Вес - 940 граммов, рост - 36 сантиметров"

- Когда мы приехали домой, вес Ксении был два килограмма, - вспоминает Елена Фото: Архив КП

В Международный день недоношенных детей в Курском перинатальном центре рассказали историю одной из своих маленьких пациенток. Эта девочка стала самой первой пациенткой отделения патологии новорожденных и недоношенных детей.

Два месяца борьбы с пневмонией и анемией

11 февраля 2011 года перинатальный центр открыл свои двери в Курске на проспекте Клыкова. И сразу сюда поступила "тяжелая" беременная. У будущей мамы было высокое артериальное давление - 220 на 110 и диагноз "эклампсия". Речь шла о спасении жизней мамы и ребенка, который по данным УЗИ, весил меньше одного килограмма. Врачи провели срочное кесарево сечение и на свет появилась Дюймовочка весом 940 граммов и ростом 36 сантиметров. Назвали малышку Ксюшей.

Мама малышки рассказала, через что им пришлось пройти и как сложилась жизнь ее маленькой дочки. Каждый день после родов она спрашивала у врачей: «А какой сегодня вес?». Но постепенно стала понимать, что вес — это не главное, важнее совсем другие показатели здоровья. Два месяца Ксюша боролась с пневмонией и анемией. Впереди были дни респираторной поддержки, капельниц, переливания крови и инъекций.

Вера, надежда, любовь... и никаких истерик

- Когда мы приехали домой, вес Ксении был два килограмма. Началась самостоятельная жизнь без чуткого руководства медицинского персонала. Дочка ничем не отличается от сверстников. Прекрасно учится, изучает иностранные языки и очень целенаправленно движется к своей мечте стать стюардессой. Ксюша выросла счастливой и уверенной в себе девочкой. Вот на этом фото наша Ксюша -первоклассница. А мы уже ходим в пятый класс, - рассказывает мама девочки Елена.

Курянка сформулировала для себя несколько принципов, как пройти через трудности. Вот они:

Во-первых, верьте. Верьте в силы вашего ребенка. Будьте ему поддержкой и примером. Не опускайте руки и никаких истерик, ребенок чувствует все.

Во-вторых, весь медицинский персонал вкладывает всю душу и любовь, все силы в ваших детей. Не беспокойтесь, ваши дети в надежных руках профессионалов.

В-третьих, доверяйте только надежным источникам, а не форумам в интернете, где можно прочитать ложную и не самую приятную информацию о таких малышах.

И в завершении, безграничная любовь к своему ребенку преодолеет все трудности и препятствия. Я уверена, что она живет в сердце каждой мамы.

Удалось выходить даже кроху весом в 495 граммов

Кстати, по данным мировой статистики, каждая десятая беременность заканчивается преждевременными родами. В России этот показатель ниже и составляет – 5-6%.

- Выхаживание "торопыжек" – очень сложный процесс. Если еще 12 лет назад 80% малышей, рожденных с весом менее килограмма, погибали или получали глубокую инвалидность, то с открытием и оснащением современным оборудованием специализированных отделений, выживаемость недоношенных детей составляет 98%. За этой цифрой – высочайший профессионализм, преданность делу, любовь к своим маленьким, беспомощным пациентам и невероятная вера в успех. В Курске удалось спасти даже кроху, весившую при рождении 495 граммов, - рассказывает главный врач Областного перинатального центра Маргарита Антюхина. - Преждевременные роды – сложное испытание для семьи. От мамы, папы требуется колоссальная отдача, чтобы вместе с врачами и медсестрами выходить недоношенного ребенка, помочь ему полноценно развиваться и догнать сверстников.