В мэрии Курска сообщили, какие улицы расчистят от снега

Город заметает Фото: Даниил НАЙХИН

В ночь на 18 февраля дорожные службы распределили противогололедные материалы, очистили проезжую часть на основных дорогах и очистили тротуары в трех округах Курска, сообщает мэрия.

На это ушло свыше 107 тонн песко-соляной смеси. Ночью работало 53 единицы техники.

Днем работы по очистке дорог и тротуаров от снега продолжаются. На улицах города работают 69 единиц техники, в числе которых — 38 комбинированных дорожных машин, семь погрузчиков, четыре самосвала, 13 «щеток», пять тракторных щёток и два мультихода. Работы выполняют 34 дорожных рабочих.

Запланирована очистка дорожного полотна по следующим адресам: Дзержинского, Запольная, Кавказская, Пучковка, Карла Маркса, Красный Октябрь, Ленина, Перекальского, Победа, 1-я Пушкарная, Радищева, Александров Невского, Бойцов 9-й Дивизии, Бурцевка, Добролюбова, Красная пл., Красной Армия, Ломакина, Нижняя Казацкая, Светлая, пр-зд Светлый, Сонина, Суворовская, 12-й Суворовский пер., Тропинка, Урицкого, Фестивальная, Школьная, Дериглазова, Блинова, Большевиков, Ватутина, Верхняя Луговая, Володарского, Гоголя, Диасамидзе, Димитрова, Звездная, Карла Либкнехта, Кати Зеленко, Льва Толстого, Мирная.

Особое внимание будет уделено расчистке тротуаров, остановок в Сеймском, Железнодорожном, Центральном округах, а также на Северо-Западе и Юго-Западе, пообещали чиновники.

Ранее КП сообщала, что 18 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем сильный снег, мокрый снег, днем местами метель, налипание мокрого снега, в отдельных районах снежные заносы. Ветер южный, во второй половине дня с переходом на западный 8-13, днем местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура - ночью 8-13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 1000-3000 метров, при сильном снеге и метели до 1000 метров.