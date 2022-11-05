Курян приглашают на «Выставку выброшенных картин»

Экспозиция работает при клубе "Красный уголек" Фото: Даниил НАЙХИН

Большинство картин, представленных на необычной выставке, которая открыта в Курске в галерее «Черный квадрат», нашли там, где холсты храниться не должны - в сырых подвалах, в заброшенных школах и сельских Домах культуры, в пыльных подсобках, и даже на уличных свалках.

Государство, которого больше нет

Экспозиция целиком и полностью посвящена советской деревне, колхозной жизни и человеку труда. В современном мире люди часто забывают, откуда берется хлеб на столе, а это, как минимум, невежество. А еще предательство своих истоков, традиций и памяти о своих предках… но исправиться никогда не поздно, считают организаторы.

И предлагают вспомнить, как жилось в государстве, которого больше нет — в СССР. По полотнам и артефактам разных годов 20 века можно проследить, как строили жизнь в Советском Союзе, какие ценности были в то время.

На выставке можно послушать оригинальные советские пластинки Фото: Даниил НАЙХИН

Алексей Щедрин, автор проекта и руководитель клуба «Красный Уголек», который базируется здесь же, в галерее, рассказывает посетителям о самой выставке и попутно проводит экскурс в историю быта СССР:

- Если мы говорим, о том, что же рисовали художники в то время, то всегда много внимания уделялось детям. Нам было все равно, что говорили политики, мы просто хотели счастливого будущего для своих детей.

В картине известного художника было 20 дыр

В процессе создания выставки удалось дать вторую жизнь многим полотнам. Одно из них — кисти известнейшего курского художника Рыкова Виктора Михайловича. Вообще-то родился он в Мурманске, а в Курске учился с 1960 по 1962 год в педагогическом институте. Затем окончил худграф Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена и Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (живописный факультет).

Большую часть этих картин организаторы нашли в старых домах, подвалах и на чердаках Фото: Даниил НАЙХИН

В начале 90-х и в двухтысячных Рыков был Членом Правления Курской организации Союза художников России. Активно участвовал в республиканских, зональных, областных, зарубежных выставках. Некоторые его полотна имеют прямое отношение к курскому краю - "По Курской дуге" (1974), "Земля курская", "Площадь Добролюбова. Курск" (1983).

Полотно Рыкова, которое сегодня можно увидеть на «Выставке выброшенных картин» Алексей Щедрин нашел в плачевном состоянии:

- В картине было штук 20 дыр. Ее и мыши проели, и вандалы попортили, но удалось ее восстановить.

Пополнило экспозицию и полотно художницы Веры Прониной «Дары земли Курской». Его автор подарила на открытии выставки клубу и оно тематически «зашло» в тему деревни.

Из истории прошлого века

- Раньше поле пахали и на волах, и на быках, и на коровах. Женщины занимались непосильным трудом, чтобы потом собрать урожай. Самое главное — выполнить план для государства, - рассказывает автор необычного проекта. - Раньше не было такого достатка, как сейчас. Вот например это работа называется «Птичьи враги» - ребята идут ловить на продажу птичек. Картину мы нашли в Касторенском районе, дом сгорел, и ее выбросили. К сожалению, имя художника не сохранилось.

Счастливое будущее детей - одна из основных тем живописи эпохи соцреализма Фото: Даниил НАЙХИН

Или вот цикл картин, где много радости — люди уже понемногу обустраиваются, рады, что они живут на советской земле. Вот они идут на праздничное шествие или всей деревней отдыхают после работы. Это полотна 60-70-х годов, когда деревни и города получили большой темп развития.

Экспозицию картинами из своего фонда помог пополнить также известный галерист Олег Радин. Кроме того, Олег Михайлович активно помогал в работе по реставрации «выброшенных картин», которые теперь украшают выставку.

Соцреализм - направление в искусстве сегодня почти забытое, но всегда актуальное.

О том, что назад в прошлое вернуться нельзя, на выставке напоминает инсталляция из старой рамы «Окно в бесконечность». Главный ее посыл — это невозврат.

"Окно в бесконечность" Фото: Даниил НАЙХИН

Однако у вас есть возможность прийти на «Выставку выброшенных картин» и узнать больше о жизни и искусстве СССР, прикоснуться к артефактам того времени, почувствовать дух той эпохи.

Вот, например, потрепанный портрет автора «Капитала» Карла Маркса на старой деревенской телеге.. Куда и зачем он держит путь?

Экспозиция дополнена оригинальными артефактами того времени Фото: Даниил НАЙХИН

Возможно, ответить на этот вопрос вы сможете, побывав на необычной экспозиции.

Выставка открыта до 15 ноября включительно.

Посещение - бесплатное, только по предварительной записи.

Телефон: (4712) 446-112 или 89103121772.

Адрес: Курск, проезд Энгельса, 26

График работы:

вторник-пятница с 11-00 до 17-00,

суббота с 11-00 до 16-00.

Смотрите также фотогалерею с выставки на нашем сайте.