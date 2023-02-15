На кинофестивале «Сталкер» в Курске актер Александр Зачиняев представил свой режиссерский дебют

На фестивале представлены новинки отечественного "серьезного" кино Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в эти дни проходит XXVIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В регионе вот уже в 11-й раз собираются представители современного российского кинематографа — актеры, режиссеры, кинокритики — и любители кино.

"Фестивальное" кино

Одни, чтобы поделится новинками, другие, чтобы ближе познакомиться с современным российским «серьезным» кино. Большинство лент — из разряда, что называется, «фестивальных», то есть те, что рассчитаны на вдумчивый, внимательный просмотр. Фильмы - не из разряда развлекательных. А многие из них уже по выходу имеют ярлык - «тяжелый фильм», «слишком близко к реальности».

Суть фестиваля организаторы объясняют его названием - «Сталкер».

Милосердие, любовь к ближнему и личная ответственность человека перед обществом — эти общечеловеческие ценности пропагандировал в своем одноименном фильме Андрей Тарковский.

Эти же принципы лежат в основе большинства фильмов, которые демонстрируют в рамках фестивальной программы. Зачастую эти ленты ставят неудобные вопросы перед обществом — выброшенные на обочину жизни люди, доступность качественной медицины, выживание в глубинке, жестокость общества.

Кинофестиваль проводится гильдией кинорежиссеров России при поддержке Фонда Президентских грантов. Большинство представленных лент сняты на госденьги. Окупится ли прокат, сложно сказать, ведь большая часть лент — откровенно не коммерческие, сняты молодыми режиссерами.

Единственный в России

Кстати, фестиваль «Сталкер» — единственный в России и один из немногих в мире кинофестивалей, направленный на поощрение кинематографистов, создающих фильмы о правах человека.

Итак, с 13 по 17 февраля в Курской области пройдет Благотворительная акция Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». В течение пяти дней будут показаны художественные и документальные фильмы – призеры кинофестиваля «Сталкер», проходят творческие встречи с режиссерами и актерами, обсуждения фильмов со зрителями.

Фестиваль проходит на двух площадках Курска - в кинотеатре "Юность" и в концертно-творческом центре "Звездный", а также в Курчатове и в поселке Коренево. Запланирован также один показ и в УФСИН региона.

14 февраля 32-летний актер Александр Зачиняев («Пятницкий» (Иван Миронов), «Пыльная работа» (Жора), «Кодекс чести-6» (Виктор Молотов), «Агентство О.К.О.» (Макс), «Регби» (Антон Носков) представил здесь свой режиссерский дебют — картину «У самого Белого моря».

Александр Зачиняев привез свою дебютную картину в Курск Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фильм был снят в 2022 году. Съемки велись на берегу Финского залива.

Картина, сюжет которой по словам режиссера, .полностью вымышлен, повествует о трех мужчинах разного возраста. Одному из них всего 15, и он сбежал из интерната, потому что "никому не нужен", второй - "мент" в самом расцвете сил и любовник жены погибшего друга, третий - пожилой бывший алкоголик, уединившийся на острове смотритель маяка.

Судьба свела их вместе и изолировала на несколько дней от мира, чтобы они примирились с собой и с обществом, отпустили себе "грехи" и вступили в режим перезагрузки.

Что покажут?

16 февраля в рамках фестиваля состоится премьера художественного фильма «Рядом» режиссера Тамары Дондурей (16+)

Это история про 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора. Также пройдет творческая встреча с исполнительницей главной роли Катей Ермишиной.

В этот же день покажут документальный фильм-призер кинофестиваля "Сталкер"

"Андрей Сахаров. По ту сторону окна" режиссера Дмитрия Завильгельского (12+).

В основе фильма — воспоминания соратников Сахарова, рассекреченные документы ЦК КПСС и КГБ СССР, хроника, снятая КГБ в Горьком.

В рамках фестиваля проходят творческие встречи Фото: Светлана ВОЛКОВА

Затем состоится творческая встреча с киноведом Алексеем Беззубиковым.

17 февраля будет еще одна документалка в программе "Сталкера" - "Оторванные" режиссера Владимира Кривова (12+).

Завершит фестиваль премьера художественного фильма «ИМПЕРАТОР» (16+) и творческая встреча с режиссером картины Альфией Хабибуллиной.