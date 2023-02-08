Военачальники Великой Отечественной войны, которые освобождали Курскую область

Оккупация в Курской области длилась долгих 15 месяцев Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля Курск отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

7 февраля 1943 года рано утром дивизии 60-й армии завязали бои по внешнему оборонительному рубежу немцев. Противник упорно сопротивлялся, используя оборонительные укрепления, но устоять перед мощным натиском советских войск все же не смог. Прорвав курский оборонительный обвод, войска к исходу дня вышли непосредственно к городу, а в ночь на 8 февраля ворвались в него.

В ожесточенных уличных боях основная тяжесть пала на бойцов 322-й стрелковой дивизии (командир полковник С. Н. Перекальский, смертельно раненный в ходе боя), 121-й стрелковой дивизии (командир полковник М. А. Бушин) и 248-й отдельной стрелковой бригады (командир полковник И. А. Гусев). К вечеру 8 февраля 1943 года областной центр был полностью освобожден.

Всего за время проведения нашими войсками операции по освобождению Курска противник потерял убитыми и ранеными около 8 тысяч человек. Были разбиты 4-я танковая и 82-я пехотная дивизии, уничтожены остатки еще четырех пехотных дивизий, захвачены орудия и автомобили, сотни тысяч снарядов и авиабомб.

За освобождение Курска правительственными наградами были отмечены более 500 человек. За успешное проведение операции командующий 60-й армией генерал И. Д. Черняховский был награжден орденом Суворова 1-й степени. Командиру 322-й стрелковой дивизии С. Н. Перекальскому присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Его именем впоследствии были названы улица и площадь перед зданием Курского государственного медицинского университета.

Город пережил тяжелейший период 15-месячной оккупации, во время которой от голода и эпидемий умерли десять тысяч человек, более трех тысяч были расстреляны, почти десять тысяч курян угнаны в Германию на подневольные работы.

Были разрушены все предприятия, около двух тысяч жилых домов, сожжены школы, больницы, нарушены транспортные магистрали. В условиях оккупации куряне продолжали вести активную борьбу против врага, находясь в подполье и в партизанских отрядах.

Уже на следующий день после освобождения в городе начались восстановительные работы. К 17 марта 1943 года по восстановленной железной дороге началось движение поездов, и Курск стал важнейшим узлом снабжения частей Советской Армии в центральной части советско-германского фронта.

7 мая 2007 года Курску было присвоено звание «Город воинской славы».

Сегодня рассказываем о рассказываем о героях, которые отстояли наш город и событиях той давности.

Дивизия под командованием Ивана Гусева сражалась на Курской дуге

Широко известна 322-я дивизия, освобождавшая Курск, но не меньшая заслуга принадлежит и 248-й отдельной курсантской стрелковой бригаде под командованием Ивана Гусева.

Иван Андреевич родился в 1901 году в селе Луги Поречского уезда Смоленской губернии. С 1920 года — в рядах Красной армии. В 1922-м окончил пехотно-пулеметные курсы, в 1932-м — курсы «Выстрел». В 1938-м майор Гусев участвовал в боях на озере Хасан. Великая Отечественная война застала его в должности командира бригады. В боевых действиях принимал участие с июля 1942-го. Соединение под руководством полковника Гусева участвовало в освобождении Воронежа и Курска.

70-я гвардейская дивизия под командованием Ивана Гусева сражалась на Курской дуге. После оборонительных боев она перешла в наступление, форсировала Десну и продвинулась к Днепру. За умелое командование соединением, личное мужество и героизм генерал-майору И. А. Гусеву 17 октября 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден тремя орденами Ленина, тремя — Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, Красной Звезды, медалями.

Начальник Разведуправления и глава советской военной миссии

Филипп Иванович Голиков родился 16(29).7.1900 в деревне Борисово Тобольской губернии. Он окончил военно-агитаторские курсы в Петрограде (1919 г.), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1933 г., заочно). Состоял РККА с 1918 года, участник Гражданской войны. В 1923–31 годах служил на военно-политических, а в 1931–1938 годах на командных должностях в частях РККА. С июля 1940 года — заместитель начальника Генштаба — начальник Разведуправления Генштаба РККА.

В начале Великой Отечественной войны Голиков возглавлял советскую военную миссию в Великобритании и США, где вел переговоры о военных поставках для СССР. С октября 1941 года — командующий 10-й армией Западного фронта, введенной в сражение с началом контрнаступления под Москвой. С февраля 1942 года — командующий 4-й ударной армией Калининского фронта, с апреля того же года — войсками Брянского, а с июля — Воронежского фронтов. В августе — октябре 1942 года — командующий 1-й гвардейской армией и заместитель командующего войсками Юго-Восточного (с 28 сентября — Сталинградского) фронта.

С октября 1942 года вновь командовал Воронежским фронтом, войска которого принимали участие в контрнаступлении под Сталинградом, в 1943 года успешно провели Острогожско-Россошанскую (окружено и разгромлено свыше 15 дивизий противника) и совместно с войсками Брянского фронта Воронежско-Касторненскую (окружено и разгромлено свыше 10 дивизий противника) операции, Харьковскую операцию 1943 года. В ходе этих операций были освобождены большие территории Воронежской, Курской и Харьковской областей.

Филипп Голиков начал свою карьеру с окончания военно-агитаторских курсов в Петрограде Фото: из открытых источников

Награжден четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени и другими.

132-я стрелковая дивизия полковника Шкрылева

Тимофей Калинович Шкрылев (1904 — 1962), полковник, Герой Советского Союза, командир 132-й стрелковой дивизии с июня 1942 года по сентябрь 1943-го. За бои по освобождению Курска награжден орденом Красного Знамени.

Родился на хуторе Красный Области Войска Донского (Ростовская область). В Красной армии – с 1926 года, в 1931-м окончил Владикавказскую пехотную школу. На фронтах Великой Отечественной – с июня 1941 года. 132-я стрелковая дивизия полковника Шкрылева в феврале 1943-го участвовала в Курской наступательной операции и в освобождении города Курска. Дивизия освободила многие населенные пункты Фатежского и Михайловского районов нашей области, 25 сентября 1943 года форсировала реку Днепр. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом от 17 октября 1943 года за умелое руководство дивизией.

Тимофей Шкрылев родился на хуторе Красный Области Войска Донского Фото: из открытых источников

С 4 июня 1944 года до Дня Победы над гитлеровской Германией генерал-майор Шкрылев – командир 64-й Могилевской стрелковой орденов Суворова и Кутузова дивизии, которая под его руководством завершила войну в Берлине. Награжден орденами Ленина, двумя – Красного Знамени, двумя – Суворова II степени, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, двумя Красной Звезды, медалями.

«Иван Харланов с ручным пулеметом был вместе с передовыми бойцами»

Иван Степанович Харланов (1908-1972), полковник, Герой Советского Союза. Родился в станице Слепцовская Чечено-Ингушской АССР в семье крестьянина. В Советской армии с 1929 года. В 1932 году окончил Орджоникидзевскую военную пехотную школу. На фронтах Великой Отечественной войны — с октября 1941 года. Участвовал в битве за Москву, Сталинградской битве, в освобождении Курской области и города Курска, в Курской битве.

Иван Степанович освобождал наш город, имея звание майора и должность командира 1089-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии, которой командовал Семен Перекальский. За заслуги, проявленные при освобождении Курской области и города Курска, Иван Степанович был награжден орденом Красного Знамени.

В наградном листе написано: «В боях за Социалистическую Родину против немецких оккупантов Иван Харланов умело управляет и непосредственно водит в наступление подразделения полка. Его частью уничтожено 1300 немецких солдат и 80 офицеров. Взято в плен 560 солдат и офицеров. Захвачены трофеи: орудий 62, пулеметов 64, девять минометов, автомашин 109, девять танков, пять раций и много другого военного имущества. В бою за Курск и Нижнее Турово обстановка требовала личного примера. Иван Степанович Харланов с ручным пулеметом был вместе с передовыми бойцами и, лично уничтожая противника, обеспечил успешное выполнение задачи. За личное мужество, умелое управление полком и успешное выполнение ряда боевых задач заслуживает правительственной награды — ордена «Красное Знамя».

В наградном листе написано: «В боях за Социалистическую Родину против немецких оккупантов Иван Харланов умело управляет и непосредственно водит в наступление подразделения полка" Фото: из открытых источников

Вскоре после награждения орденом Красного Знамени за боевые заслуги в ходе освобождения западной части Курской области Харланов был награжден орденом Суворова 3-й степени. В том же 1943 году Иван Степанович был награжден вторым орденом Суворова 3-й степени.

Черняховский не дожил до Победы чуть больше двух месяцев

И, наконец, Иван Данилович Черняховский. Он родился в 1906 году в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии, советский военачальник, полководец, генерал армии (1944 г.), дважды Герой Советского Союза (1943 г. и 1944 г.). Награжден орденом Ленина (1943 г.), четырьмя орденами Красного Знамени. Родился в семье железнодорожника. С 1920 года — рабочий на железнодорожной станции, бондарь. На военной службе с 1924 года. Окончил Киевскую артиллерийскую школу (1928 г.), Военную академию механизации и моторизации РККА (1936 г.). После окончания артиллерийской школы служил на командных и штабных должностях.

С марта 1941 года он командовал танковой дивизией в Прибалтийском Особом Военном округе (с июня 1941 года— Северо-Западный фронт). В начале Великой Отечественной войны эта дивизия вела тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника, в декабре 1941 года она была реформирована и превращена в стрелковую. В июне 1942 года Черняховский был назначен командующим 18-го танкового корпуса. С июля 1942 года он — командующий 60-й армией, которая освобождала Воронежскую и Курскую области, участвовала в Курской битве и в форсировании рек Десна и Днепр.

Черняховский был смертельно ранен в Польше в 1945 году Фото: из открытых источников

Иван Данилович умело руководил войсками армии в Киевской (1943 г.) и других наступательных операциях. С апреля 1944 командовал Западным фронтом, который 24 апреля был переименован в 3-й Белорусский. В должности командующего фронтом раскрылся полководческий талант Черняховского. В ходе Белорусской операции 1944 г. руководимые им войска совместно с 1-м Прибалтийским фронтом разгромили витебскую группировку противника, вместе с 1-м и 2-м Белорусскими фронтами завершили окружение германских войск (свыше 100 тысяч человек) восточнее Минска, а затем освободили города Вильнюс и Каунас. В ходе Восточно-Прусской операции войска 3-го Белорусского фронта во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом блокировали группировку противника и вышли на подступы к Кенигсбергу (ныне Калининград). В феврале 1945 года Черняховский был смертельно ранен в районе города Мельзак (ныне Пененжно, Польша) и вскоре скончался.

В честь Черняховского назван город Черняховск и улица Курска.