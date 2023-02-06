В Курске стартует кинофестиваль "Сталкер"

За пять дней фестиваля можно будет познакомиться с современным серьезным кинематографом Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в феврале стартует XXVIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Он приедет к нам уже в 11-й раз!

Как в фильме Тарковского

Фестиваль «Сталкер» — единственный в России и один из немногих в мире кинофестивалей, направленный на поощрение кинематографистов, создающих фильмы о правах человека.

- Проект ведет свою историю с 1995 года. Его название продиктовано вечными общечеловеческими ценностями, которые проповедовал в своем одноименном фильме кинорежиссер Андрей Тарковский. Это милосердие и любовь к ближнему, личная ответственность человека перед обществом, - рассказывают организаторы.

С 13 по 17 февраля 2023 года в Курске пройдет Благотворительная акция Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». В течение пяти дней будут показаны художественные и документальные фильмы – призеры кинофестиваля «Сталкер», состоятся творческие встречи с режиссерами и актерами, пройдут обсуждения фильмов со зрителями.

Фестиваль откроет картина супруги Чубайса

Фестиваль пройдет на двух площадках Курска - в кинотеатре "Юность" и в концертно-творческом центре "Звездный", а также в Курчатове и в поселке Коренево. Запланирован также один показ и в УФСИН региона.

Откроет его фильм 2022 года, который сняла режиссер и супруга Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова. Картина называется "Плотник".

Фильм освещает социальные проблемы жизни людей с инвалидностью на примере семьи Осиповых из Ульяновска, которая внезапно узнает о неизлечимой болезни сына. Прежде счастливая семья ради спасения ребенка готова на все. Лечение в Москве, Германии — ради ребенка супруги даже теряют дом. В какой-то момент мать теряет самообладание и веру, но только не отец, простой провинциальный плотник...

Знакомьтесь с расписанием!

"Оторванные" и "Гоголь-моголь"

КП публикует полную программу кинофестиваля:

13-17 февраля, Курск

Центр досуга «Юность»

ул. К. Маркса, 7, тел. 54-59-37, http://unost-kursk.ru/

13 февраля

19.00 ОТКРЫТИЕ КИНОФЕСТИВАЛЯ «СТАЛКЕР»

ПРЕМЬЕРА художественного фильма «ПЛОТНИК», режиссер Авдотья Смирнова, 108 мин. 16+

Съемки картины стартовали в середине 2021 года, премьера состоялась 9 августа 2022 года на кинофестивале «Окно в Европу». В рамках смотра картина получила «Приз зрительских симпатий». В широкий прокат картина вышла 27 октября.

Творческая встреча с исполнителем главной роли Сергеем УМАНОВЫМ.

14 февраля

19.00 ПРЕМЬЕРА художественного фильма «У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ», 87 мин. 12+

Это история о мальчике Сане, воспитаннике дома-интерната на Крайнем Севере. Его отец утонул в Белом море, и однажды детская непримиримость и жажда справедливости приводят ребенка на маленький остров. Сане придется столкнуться с местным отшельником и даже полицией.

Творческая встреча с режиссером Александром ЗАЧИНЯЕВЫМ.

15 февраля

19.00. ПРЕМЬЕРА художественного фильма «НАКАНУНЕ», режиссер Алиса Ерохина, 90 мин.18+

Анне — тридцать шесть. Она выращивает собак на продажу и спит с женатым мужчиной. Максиму — шестнадцать. Максим проводит свои дни, тайно преследуя Анну, любовницу его отца. Максим покупает пистолет. Он хочет добиться справедливости в несправедливом мире, и единственный способ для него — это выстрел.

Творческая встреча с киноведом Алексеем БЕЗЗУБИКОВЫМ

16 февраля

19.00 ПРЕМЬЕРА художественного фильма «РЯДОМ», режиссер Тамара Дондурей, 80 мин. 16+

Это история про 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора. Кира - одна из них, и у нее есть все для нормальной жизни: работа в лучшем архитектурном бюро Москвы, новая квартира, любящий Иван. Она одержимо строит не только свою Москву, но и свою жизнь, по своим же правилам. Но все рушится в один день: Кира узнает, что беременна и внезапно теряет любимого. Трагические обстоятельства и переживания дают ей мощный импульс к внутреннему переустройству.

Творческая встреча с исполнительницей главной роли Катей ЕРМИШИНОЙ

Концертно-творческий центр «Звездный»

ул. Дзержинского, д. 51, тел. 54-82-85, http://stars46.ru/

16 февраля

14.00 Премьера документального фильма-призера кинофестиваля "Сталкер"

"АНДРЕЙ САХАРОВ. ПО ТУ СТОРОНУ ОКНА", реж. Дмитрий Завильгельский, 72 мин. 12+

В основе фильма — воспоминания соратников Сахарова, рассекреченные документы ЦК КПСС и КГБ СССР, хроника, снятая КГБ в Горьком, а главное — ожившие рисунки, которые Андрей Дмитриевич оставлял на полях тетрадей с формулами, в письмах детям и внукам, а также просто выдумывая каких-то фантастических персонажей. В некоторых из них мы угадываем его самого, его близких.

Творческая встреча с киноведом Алексеем БЕЗЗУБИКОВЫМ

17 февраля

14.00 Премьера документального фильма

"ОТОРВАННЫЕ", реж. Владимир Кривов, 64 мин. 12+

С одной стороны фильм - это монолог одного чукчи, а с другой – целого народа. Монолог о жизни, о Родине, о том, что заставляет чукчей отрываться от своих корней. Этот фильм – возможная проекция нашего будущего. Потому что многие из нас, выбирая блага цивилизации, рискуют потерять себя. Как выбраться из «пурги»? Кажется, чукчи знают ответ…

Творческая встреча с киноведом Алексеем БЕЗЗУБИКОВЫМ

19.00. ПРЕМЬЕРА художественного фильма «ИМПЕРАТОР», 94 мин. 16+

Пятнадцатилетний Арс из-за психологических особенностей провел большую часть жизни на домашнем обучении. После переезда с мамой в небольшой городок он принимает решение пойти в школу. Арсу предстоит сложный путь социализации и проверки его моральных убеждений.

Творческая встреча с режиссером АЛЬФИЕЙ ХАБИБУЛЛИНОЙ

МАУК "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ", к/т "Неон"

Курчатов, Коммунистический проспект, 35, тел. +7(47131) 4-68-55, 8 904 523 61 33

14 февраля

15:00 Программа короткометражных игровых фильмов:

"ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ", режиссер Александр Котт, 21 мин. 12+

"ГРАНИЦА", режиссер Ирина Лузгина, 6 мин. 12+

"ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ", режиссер Михаил Кукушкин, 24 мин. 16+

"САНЯ", режиссер Сергей Арсин, 14 мин. 12+

"УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ", режиссер Владислав Иконников, 25 мин. 12+

МКУК «Кореневский культурно-досуговый центр»

Кореневский р-н, пгт Коренево, Октябрьская ул., д.49, тел. +7 471 472-15-58,

kdckorenevo@mail.ru, https://kdckorenevo.kulturu.ru/

17 февраля

14:00 Программа короткометражных игровых фильмов:

"ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ", режиссер Александр Котт, 21 мин. 12+

"ГРАНИЦА", режиссер Ирина Лузгина, 6 мин. 12+

"ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ", режиссер Михаил Кукушкин, 24 мин. 16+

"САНЯ", режиссер Сергей Арсин, 14 мин. 12+

"УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ", режиссер Владислав Иконников, 25 мин. 12+

Вход свободный, по пригласительным. Билеты можно получить с 7 февраля в кассах центра досуга «Юность», драматического театра им. А.С. Пушкина и КТЦ «Звездный».

Справки по телефонам: 54-76-75, 52-98-20 («Курскоблкиновидеофонд»)