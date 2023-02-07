Как в Курске отметят 80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков?

8 февраля в городе пройдут культурные, спортивные и патриотические мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля Курск отметит 80 лет со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Город пережил тяжелейший период 15-месячной оккупации, во время которой от голода и эпидемий умерли десять тысяч человек, более трех тысяч были расстреляны, почти десять тысяч курян угнаны в Германию на подневольные работы.

Были разрушены все предприятия, около двух тысяч жилых домов, сожжены школы, больницы, нарушены транспортные магистрали. В условиях оккупации куряне продолжали вести активную борьбу против врага, находясь в подполье и в партизанских отрядах.

8 февраля 1943 года Курск освободили части 60-й армии под командованием генерал-майора Ивана Черняховского.

Уже на следующий день после освобождения в городе начались восстановительные работы. К 17 марта 1943 года по восстановленной железной дороге началось движение поездов, и Курск стал важнейшим узлом снабжения частей Советской Армии в центральной части советско-германского фронта.

7 мая 2007 года Курску было присвоено звание «Город воинской славы».

Где побывать, что посмотреть?

В Курске к праздничной дате пройдет немало мероприятий. Публикуем самые интересные из них.

8 февраля

09.00

Благотворительный кинопоказ «Баллада о солдате». (МБУК ЦД «Юность»)

09.00 - Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ДСЦД «Сказка»)

11.00 - Городской кинопроект «История России в кино. Образование через образ». (МБУК ДСЦД «Сказка»)

13.00 - Патриотическая акция «Георгиевская ленточка». (МБУК ДСЦД «Сказка»)

10.00

Водружение Красного знамени на здании бывшего Дворца пионеров. (ул. Ленина, 69)

10.00

Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. (Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)

10.00

Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ДСЦД «Ассоль»)

10.00

XХ городской детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг» (отборочный этап). (МБУДО «Дворец детского творчества», ул. Сумская, 14)

11.00

Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ЦД «Родина»)

В музеях Курской области хранят память о тех событиях Фото: Светлана ВОЛКОВА

11.00

Праздничная концертная программа хора «Ветераны Курска» «Неугасима память поколений». (МБУК ЦД «Юность»)

11.30

Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ЦД «Юность»)

11.00

Патриотический час «Вехи памяти и славы». (МБУК ЦД «Спутник»)

12.00

Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ЦД «Спутник»)

12.00

Возложение цветов к памятнику «Жертвам фашизма». (Парк «Солянка»)

12.15

Военно-спортивная эстафета «Снежный десант». (Парк «Солянка»)

13.00

Тематическая программа «И жизнь вернулась в город снова». (МБУК ЦНТ «Русь»)

13.30

Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ЦНТ «Русь»)

7 февраля 1943 года рано утром дивизии 60-й армии завязали бои по внешнему оборонительному рубежу немцев Фото: Светлана ВОЛКОВА

13.00

Проект «Киноправда о войне». Встреча с создателями документального фильма «Курск. Возвращение», посвященная 10-летию его создания. (Выставочный центр «Курск-город воинской славы» МБУК ЦИКН)

13.00

Патриотическая программа «К подвигу прикоснись» в Курском автотехническом колледже. (МБУК ГКЦ «Лира»)

14.00

Праздничная программа «Курск. Возвращение». (МБУК КТЦ «Звездный»)

14.00

Тематическая программа «Дорогой огненных лет». (МБУК ЦД «Мир»)

14.40

Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ЦД «Мир»)

14.00

Показательные выступления по самбо, посвященные 80-летию со дня освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков. (Совместно с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 имени Н.А. Бредихина» в рамках посвящения в юноармейцы). (Проезд Сергеева, 14)

15.00

Тематическая программа «Курск-город великой Победы». (МБУК ЦД «Родина»)

На курской земле шли кровопролитные бои Фото: Светлана ВОЛКОВА

15.00

Телемост «Пока мы живы – помнить надо» с участием УО «Рогачевский государственный педагогический колледж», ГУО «Рогаческий районный центр творчества детей и молодежи», МАУ ДО «Центр дополнительного образования г. Владикавказа». (МБУ ДО «Центр детского творчества», проезд Сергеева, 18)

16.00

Встреча поколений «Нам есть чем гордиться», клубы «Ветеран» и «Лидер». Благотворительный кинопоказ фильма «Курск. Возвращение». (МБУК ГКЦ «Лира»)

11 – 12 февраля

9.00

Открытое Первенство Сеймского округа города Курска по художественной гимнастике «От дебюта к успеху», посвященное80-й годовщине освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков. (МБУ «СШ «Картинг», ул. Литовская, 12).

НЕ ПРОПУСТИ!

8 февраля Музей Победы приглашает курян на онлайн-программу ко Дню памяти юного героя-антифашиста.

Интернет-пользователей на сайте https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-pamyati-yunogo-geroya-antifashista/ ждут электронная выставка, онлайн-передачи, посвященные истории юных героев, и кинопоказ.

Посетители виртуальной выставки «Молодая гвардия» смогут ознакомиться с историей организации и биографиями ее участников. В нее вошли оцифрованные экспонаты из Музея Победы, музея «Молодая гвардия» в Краснодоне и музея «Молодая гвардия» при московской школе № 1499: фотографии, документы, рукописные листовки, трогательные письма родным. Также на выставке представлены личные вещи молодогвардейцев и их история.

Зрителей ждет онлайн-показ художественного фильма «Орленок» о юном партизане Великой Отечественной войны. Прототипом его стал пионер-герой Валя Котик. Картина была снята на Одесской киностудии в 1957 году известным режиссером и актером Эдуардом Бочаровым.