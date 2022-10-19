В Курске на улице поймали золотого фазана

Теперь куряне ищут хозяина птицы. Фото Владимира Немченко Фото: с личной страницы в соцсети.

Во дворе дома №2-а на улице Моковской в микрорайоне КЗТЗ Курска несколько дней гулял сам по себе золотой фазан. На его лапке виднелось кольцо. Попытки поймать яркую экзотическую птицу, судя по всему, сбежавшую откуда-то, поначалу успехом не увенчались, сообщает газета "Друг для друга". Но это поначалу. Как написали местные жители, опасавшиеся за судьбу потерявшегося фазана, его удалось отловить общими усилиями.

- Богдан и Лера, мальчик и девочка из моего подъезда, и соседка из соседнего дома его поймали, - рассказал в соцсетях курянин Владимир Немченко. - Загнали в угол с трех сторон. Вот он. Красавец.

На кольце кстати ничего не написано, я смотрел. Это обычный пластиковый зажим- хомут, видно, хозяин этой птички его так просто пометил или привязывал на веревочку его, чтобы он никуда не улетал.

Соседка взяла его домой на передержку. Ждет, может, хозяин узнает свою птичку.

Кстати, хорошо что его вчера поймали. В нашем дворе очень много кошек и забредают собаки - дворняги. Также многие представители человеческого вида тоже хотели поймать его и сварить суп. Если красивый, значит вкусный. Логика такова. Хорошо, что он пугливый и всего боится. Целее будет. Так оно и оказалось.

Я впервые увидел, скорее, услышал его дня четыре назад. Какой-то был шорох слева от лавки, где я сижу, и увидел длинный хвост, подумал - сорока.

Вчера сосед Сергей сказал, что почти поймал его, но он упорхнул. У фазанчика, кстати ,оказался большой размах крыльев.

Девочка Лера вчера, увидев его, подумала, что это попугай. Но он очень быстро бегал. Сложно было разглядеть.

Но от наших детей не уйдешь! Если они решили, они обязательно сделают! Поймали!

СПРАВКА "КП"

Золотой фазан - один из самых ярких представителей семейства фазановых. Родиной этой красивой птицы является западный Китай. Самцы отличаются очень красивым оперением, и поэтому представителей вида в качестве декоративных птиц содержат в зоопарках и на птицефермах. В Европе золотых фазанов можно наблюдать главным образом в неволе. В Средней Европе и Великобритании существуют полудикие популяции золотого фазана, однако этих пугливых птиц в природных условиях увидеть сложно.

Золотые фазаны избегают лесной, болотистой и открытой местности. Золотой фазан живёт вблизи сельскохозяйственных угодий, появляясь на чайных плантациях и террасовых полях. Нескольким завезенным в Великобританию золотым фазанам удалось бежать на волю. Птицы освоились в новой среде, начали гнездиться и вскоре образовали довольно большую популяцию. Здесь, однако, золотые фазаны предпочли другой тип местности: густые сосновые, лиственные и даже смешанные леса.