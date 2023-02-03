Выходные в Курске: итальянский цирк Togni, театр и искусство соцреализма

На воскресный спектакль еще осталось несколько билетов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Время романтиков

В Курской картинной галерее имени Александра Дейнеки работает выставка "Мечты о Родине". На выставке представлены живописные и скульптурные работы отечественных художников конца 1950 — 1970-х годов из фондов Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки. Это было время романтиков, социального оптимизма, когда молодежь отправлялась на освоение целинных земель, на ударные стройки коммунизма, когда началось освоение космоса. Это время в искусстве обозначено как «суровый стиль». Зрители увидят работы А. Дейнеки, Г. Нисского, В. Иванова, П. Оссовского, П. Никонова, В. Попкова, Ю. Пименова и многих других.

Особенностью советского искусства стал расцвет национальных живописных школ. Будут представлены работы художников советских социалистических республик Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Грузии, Средней Азии, а также Латвии, Литвы, Эстонии.

Экспозиция открыта до 26 февраля. Действует Пушкинская карта.

Индийские слоны и тропические змеи

Цирк всемирно известной фамилии Тогни с успехом проехал с многочисленными гастролями по миру (Алжир, Марокко, Австралия, Катар, Венгрия, США, Турция, Иран) и теперь готов удивлять своим мастерством курян и гостей города.

Семья Тогни – дрессировщики в пятом поколении, представители старейшей в Европе династии, которой насчитывается уже более 150 лет. Еще в 1872 году она основала одноименный цирк в Милане, который король Италии провозгласил Национальным цирком страны.

4 февраля в курском цирке стартует новая программа. На манеже Курского цирка перед публикой предстанет невероятная история, повествующая о романтике, отправившемся в путешествие за своей мечтой. Под куполом цирка разворачивается настоящий остросюжетный блокбастер с увлекательными приключениями, которые захватывают внимание зрителя с первых минут и до самого финала.

«Итальянский цирк Togni» – это не просто страница в истории мирового цирка, это образец гуманной дрессуры. Публика приходит в восторг уже от вида животных, привезенных в Курск с пяти континентов: Северной и Южной Америки, Австралии, Азии и Африки. Перед ней предстают и величественные индийские слоны, и грациозные тигры, тропические змеи, верблюды и бизон, зебры, страусы и кенгуру, лошади и пони.

Аттракционы с экзотическими животными сменяют на манеже друг друга, чередуясь со зрелищными воздушными, акробатическим и иллюзионными номерами в новой масштабной программе, костяк которой составляет знаменитая итальянская династия Тогни во главе с дрессировщиками Коррадо и Давио. Каждый из них участвует в программе как в отдельном номере, так и вместе со своими супругами. Артисты представляют на арене цирка симбиоз дрессуры, клоунады и высококлассных трюков. Сьюзан Тоньи помогает супругу Коррадо дрессировать слоних-балерин. А супруга Давио – воздушная гимнастка Александра Тарус – в их совместном номере поднимается под самый купол на собственных волосах. Дополняет картину французский дрессировщик Иван Дефорж с настоящим сафари-шоу.

Выходные в театре

4 февраля в 18.00 в драмтеатре покажут постановку "Волки и овцы" по пьесе Александра Островского.

Властная и честолюбивая помещица Мурзавецкая пытается завладеть собственностью молодой вдовы – Купавиной.

Путем обмана, подлога, запугиваний Мурзавецкая пытается подчинить себе молодую вдову. Она также вынашивает план женить на ней своего беспутного племянника. И это ей почти удаётся, но появляется более хитрый, более расчётливый и умный человек, которому давно приглянулись и хорошенькая вдовушка, и её капиталы.

Это Беркутов – сосед Купавиной. Он вступает в решительный поединок с Мурзавецкой и её подобострастным окружением, направляя течение действия в нужное, выгодное только ему, русло. И начинается настоящая охота...

Охота на деньги и власть. Охота, где каждый волк и овца... Беги или нападай.

А в воскресенье, 5 февраля, в Курском областном драматическом театре имени Пушкина можно посмотреть премьеру этого сезона - "Моя жена - лгунья".

Действие происходит в 20-е годы в Америке.

Но надо сказать, что такая ситуация могла произойти в любой европейской стране, в любое время. Герои – современные молодые люди, которые привыкли жить красиво и весело и создавать себе проблемы «на ровном месте».

Счастливую семейную жизнь Вильяма Гаррисона омрачало лишь два обстоятельства: вечные уловки жены Кэтти и ее нежелание иметь детей. Безобидная женская ложь становится причиной разлада в счастливой семье. Чтобы вернуть любимого и сохранить чувства, жена решается на еще больший обман.

И вот уже безобидная женская хитрость повлекла за собой целый ворох авантюрных перемен в семейной жизни.

Над спектаклем работали:

Постановка и музыкальное оформление – заслуженный деятель искусств Республики Крым Юрий Маковский;

Художник-постановщик – Наталья Лось;

Художник по свету – Борис Михайлов;

Балетмейстер – заслуженная артистка России Галина Халецкая.

На оба спектакля действует Пушкинская карта.

"Кот в сапогах" ждет юных зрителей

Литературно-музыкальный театр Курской филармонии и ансамбль танца «Соловьиный край России» (художественный руководитель – Василий Башлаков) 4 февраля в Курской государственной филармонии представят знаменитую на весь мир сказку французского писателя Шарля Перро «Кот в сапогах».

История известна - три брата поделили между собой отцовское наследство. Старший получил мельницу, средний - осла, а младший – всего лишь кота. Бедняга долго горевал, но оказалось, что ему повезло больше всех! Зрители узнают, почему.

Режиссер спектакля – Галина Азиатцева.