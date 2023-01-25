В Курске в "Европе" на Дружбе "потушили пожар"

Цель учений - проверить готовность к нештатной ситуации Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Курские пожарные провели тренировку в торговом центре на проспекте Дружбы в Курске.

На эвакуацию ушло полчаса

По легенде из-за короткого замыкания загорелся мебельный склад магазина на первом этаже торгового центра.

В результате образовалось сильное задымление на первом и втором этажах здания. Администрация обнаружила пожар и сообщила в службу спасения, начала проводить эвакуацию работников, посетителей, собственников и арендаторов. Однако, огнем и продуктами горения отрезанными оказались десять человек в помещениях первого и второго этажей. Площадь пожара к этому моменту составила более ста квадратных метров.

На место происшествия прибыли огнеборцы 3 ПСЧ Главного управления МЧС России по Курской области. Пожарные эвакуировали и спасли десять человек, отрезанных от выхода огнем и дымом, с помощью автолестницы и спасательных устройств.

Примерно полчаса потребовалось для эвакуации и спасения людей. Площадь пожара тем временем увеличилась до 125 квадратных метров. Через 45 минут пожар удалось ликвидировать полностью.

Огромная площадь и много горючих материалов

На место происшествия прибыли также скорая медицинская помощь, службы жизнеобеспечения, полиция.

В общей сложности в учениях приняли участие более 40 человек и 15 единиц техники.

- В целом все службы сработали слажено и оперативно, - рассказывает начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Курской области Юрий Коверзнев, - Сложность при тушении условного пожара состоит в том, что здесь огромная площадь помещения и большое количество горючих материалов.

В МЧС отметили, что торговый центр оснащен системами оповещения людей о пожаре и водяного пожаротушения. Внутреннее противопожарное водоснабжение обеспечивают 96 пожарных кранов, наружное противопожарное водоснабжение – от четырех пожарных гидрантов.

- Подобные учения проходят регулярно, их цель – проверить действия администрации объектов, готовность экстренных служб к оперативному реагированию на нештатные ситуации, - сказали в Управлении.

С начала года на пожарах погибли уже восемь курян

В Курской области с начала года уже произошло 92 пожара. Это на десять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В огне погибли восемь человек, как и в прошлом году, двое пострадали. 60% всех пожаров произошли в жилом секторе. Среди основных причин – неосторожное обращение с огнем, в том числе, при курении.

- По фактам пожаров с гибелью провели проверки, которые показали недостаточную работу органов местного самоуправления. В частности, один человек назначается старшим по нескольким населенным пунктам, не участвует в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности. С погибшими не проводилась профилактическая работа, - считают в региональном МЧС.

Кстати, шесть пожаров с гибелью произошли в вечернее и ночное время.

Привлекут соцработников, казаков и Совет отцов

Сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области проверили 12 муниципальных образований. По итогам обнаружили ряд недостатков в работе:

- Не проработан вопрос ремонта и замены питающих элементов автономных пожарных извещателей, установленных в жилых домах людей «группы риска» в Советском, Суджанском и Фатежском районах.

А в Мантуровском и Льговском не редки факты демонтажа датчиков, это же характерно и для Советского района.

В Советском и Суджанском районах не оказывали адресную помощь в ремонте печей и электрооборудования.

- Складывающаяся обстановка вынуждает нас искать новые подходы к решению насущных проблем в организации предупредительных мер, - считает начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Иван Лунев. – Органам местного самоуправления нужно проводить системную работу с задействованием всего актива населения, добровольных пожарных, казачества, внештатных пожарных инструкторов, с привлечением сотрудников территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы, полиции, инструкторского состава пожарных частей Противопожарной службы области, социальных работников, представителей общественных организаций, в том числе Совета отцов.

Также предложили внедрять адресные системы мониторинга в жилых помещениях социально незащищенного населения и оснащать дома самосрабатывающими огнетушителями.