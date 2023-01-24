Среди горняков определили лучших «Рационализаторов энергетики»

Конкурс проходит с 2011 года

Удостоверения на рационализаторские предложения, нагрудные знаки «Рационализатор энергетики», а также денежные премии получат победители и призеры одиннадцатого корпоративного конкурса рационализаторских предложений в области энергосбережения и энергоэффективности. В финал вышли по два проекта от сотрудников Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева и Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А.Угарова и четыре проекта от Лебединского ГОКа. Суммарная ежегодная экономия энергоресурсов в результате внедрения этих идей оценивается в более 40 млн рублей.

Первое место заняло рационализаторское предложение по сокращению тепловых потерь в окружающую среду от теплоносителя, проходящего через резервные водогрейные котлы котельной №1.

На втором месте предложение по замене обычной системы, которая не позволяет холодному воздуху попадать внутрь цеха через открытые ворота, на воздушные завесы с высоким динамичным давлением потока без нагрева воздуха.

Конкурс проходит с 2011 года и направлен на определение перспективных идей по разработке и внедрению эффективных энергосберегающих технологий, повышение личной заинтересованности сотрудников в рационализаторской работе в области энергосбережения и энергоэффективности.