Российскую Горную Награду получил проект «Цифровой карьер»

В 2022 году 16-й конкурс «Российская Горная Награда» был организован в десяти номинациях Фото: предоставлено пресс-службой

На прошедшем в Москве Форуме МАЙНЕКС Россия 2022 определили лауреатов Российской Горной Награды.

За время своего существования конкурс стал своеобразным российским “Горным Оскаром”. За право участия в нем борются ведущие компании и специалисты. В конкурсе участвуют поисковые, добывающие, металлургические, финансовые, сервисные и научно-исследовательские организации и компании, работающие в различных областях, связанных с разведкой, добычей и переработкой твердых полезных ископаемых, а также с обеспечением безопасности производства, развитием кадрового капитала, финансированием и инвестициями.

В 2022 году 16-й конкурс «Российская Горная Награда» был организован в десяти номинациях: семь номинаций в рамках конкурса на соискание Российской Горной Награды, а также номинации от Кинофестиваля МайнМуви, конкурса МайнДиджитал и конкурса МайнТек.

На мероприятии был в частности отмечен проект «Цифровой карьер» - система визуализации сквозной производственной цепочки, карт карьера, позиционирования техники и функциональных работ. Анализ информации по производству, работе сотрудников, оптимальной работе техники происходит в онлайн режиме.

Портфель проектов программы цифровой трансформации включает в себя четыре основных направления. Помимо «Цифрового карьера», это «Цифровой актив» (повышение эффективности производства в части технологических процессов, металлургический сегмент, проекты снижения затрат и себестоимости), «Цифровой рабочий» (сохранение здоровья сотрудников и повышение безопасности работ, цифровые инструменты работы на производстве, комфортные и быстрые коммуникации) и «Цифровой офис» (совещания и встречи в онлайн-формате, организация дистанционной работы).

Система, которую представила компания «Металлоинвест», позволяет повысить безопасность производства, операционную эффективность, мобилизовать скрытые ресурсы.

Отметим, что МАЙНЕКС Россия – это ведущая отраслевая площадка, которая открывает возможности для развития бизнеса в геологической, горнодобывающей и металлургической отраслях России и стран Евразийского Экономического Сообщества.