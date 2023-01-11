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Экономика11 января 2023 14:00

В Курской области приступила к работе геофизическая станция

С ее помощью определяют качество рудных залежей
Ольга ДАНИЛОВА
На основе полученных данных геологи комбината определяют наиболее перспективные места добычи рудного сырья

На основе полученных данных геологи комбината определяют наиболее перспективные места добычи рудного сырья

Геофизическая мобильная станция на базе автомобиля КАМАЗ приступила к работе в Курской области.

Новая станция заменила менее производительную. Ее отличает более высокая степень автоматизации. Станция нужна для определения качества рудных залежей в карьере Михайловского ГОКа имени А.В. Варичева.

С помощью специального прибора геологи зондируют два вида скважин: буровзрывные, глубиной до 25 метров - для текущего планирования и геологоразведочные – для перспективного планирования ведения горных работ, их глубина может достигать 500 метров. Каждые 10 сантиметров оборудование автоматически снимает показания о процентном содержании железа магнитного в горной породе на этом участке скважины. На основе полученных данных геологи комбината определяют наиболее перспективные места добычи рудного сырья. Необходимы эти данные и для формирования технологических параметров эксплуатации фабричного оборудования.

- Зная содержание железа в руде на конкретном блоке, можно заранее определить дальнейший путь кварцитов. Если это неокисленные, то их отправят на фабрику для дообогащения и производства концентрата, – поясняет ведущий геолог геологического участка карьера геологомаркшейдерского управления Тимофей Шефер.

Рабочее место оператора геофизической станции оборудовано по-совеременному: установлена система кондиционирования и отопления. Управление станцией происходит с компьютера. Оперативная радиосвязь между геологом и водителем повышает мобильность: в любой момент можно скорректировать маршрут, не выходя из машины.

Новая станция поступила на комбинат по программе обновления техники для повышения эффективности и производительности труда.

Экономика: Бизнес