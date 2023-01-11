В Курской области приступила к работе геофизическая станция

На основе полученных данных геологи комбината определяют наиболее перспективные места добычи рудного сырья

Геофизическая мобильная станция на базе автомобиля КАМАЗ приступила к работе в Курской области.

Новая станция заменила менее производительную. Ее отличает более высокая степень автоматизации. Станция нужна для определения качества рудных залежей в карьере Михайловского ГОКа имени А.В. Варичева.

С помощью специального прибора геологи зондируют два вида скважин: буровзрывные, глубиной до 25 метров - для текущего планирования и геологоразведочные – для перспективного планирования ведения горных работ, их глубина может достигать 500 метров. Каждые 10 сантиметров оборудование автоматически снимает показания о процентном содержании железа магнитного в горной породе на этом участке скважины. На основе полученных данных геологи комбината определяют наиболее перспективные места добычи рудного сырья. Необходимы эти данные и для формирования технологических параметров эксплуатации фабричного оборудования.

- Зная содержание железа в руде на конкретном блоке, можно заранее определить дальнейший путь кварцитов. Если это неокисленные, то их отправят на фабрику для дообогащения и производства концентрата, – поясняет ведущий геолог геологического участка карьера геологомаркшейдерского управления Тимофей Шефер.

Рабочее место оператора геофизической станции оборудовано по-совеременному: установлена система кондиционирования и отопления. Управление станцией происходит с компьютера. Оперативная радиосвязь между геологом и водителем повышает мобильность: в любой момент можно скорректировать маршрут, не выходя из машины.

Новая станция поступила на комбинат по программе обновления техники для повышения эффективности и производительности труда.